ألمانيا تدعو إلى مفاوضات بشأن مضيق هرمز وتشدد على الحل الدبلوماسي

Publié le Dimanche 15 Mars 2026 - 22:04
      
دعا وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول إلى إشراك إيران في محادثات تهدف إلى تأمين حرية الملاحة في مضيق هرمز، مؤكداً أن التوصل إلى حل عبر التفاوض يظل السبيل الوحيد لضمان الاستقرار في الممرات البحرية الحيوية، بما في ذلك البحر الأحمر.

وقال فاديفول، في مقابلة مع قناة ARD، إن تحقيق السلامة في هذه المناطق يتطلب معالجة شاملة للأزمة عبر الحوار، معتبراً أن مشاركة طهران في أي مسار تفاوضي مستقبلي تبقى ضرورية.


وفي سياق متصل، استبعد الوزير الألماني إمكانية مشاركة بلاده في أي عملية عسكرية لتأمين الملاحة في المضيق، مشدداً على أن الحكومة الاتحادية تتبنى موقفاً واضحاً يقضي بعدم الانخراط في النزاع الحالي. وأوضح أن هذا الموقف عبّر عنه أيضاً كل من وزير الدفاع بوريس بيستوريوس والمستشار فريدريش ميرتس.


وأشار فاديفول إلى أن برلين تواصل التنسيق مع الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن تطورات الأوضاع المرتبطة بإيران، معرباً عن تطلع بلاده للمشاركة في أي جهود تفاوضية محتملة بعد انتهاء العمليات العسكرية.

وكان وزير الدفاع الألماني قد استبعد، في تصريحات سابقة على هامش مناورات لحلف شمال الأطلسي في النرويج، فكرة إطلاق عملية عسكرية أوروبية لتأمين الملاحة في مضيق هرمز، فيما أكد المستشار الألماني عدم وجود مبررات حالياً للتفكير في حماية عسكرية للممرات البحرية.

ويأتي هذا الموقف في ظل تداعيات التصعيد الإقليمي الذي أدى إلى تعطّل حركة الملاحة في مضيق هرمز، أحد أبرز الممرات العالمية لنقل النفط والغاز الطبيعي المسال من دول الخليج إلى الأسواق الدولية، وما ترتب على ذلك من تأثيرات في صادرات الطاقة وإنتاجها في المنطقة.
