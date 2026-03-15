اعتقال 500 شخص في إيران للاشتباه بتورطهم في التجسس

أعلن قائد الشرطة الإيرانية، رضا رادان، أن أجهزة إنفاذ القانون الإيرانية اعتقلت ما لا يقل عن 500 شخص للاشتباه بتعاونهم مع العدو.وقال لمحطة التلفزيون الإيرانية الرسمية: "تم اعتقال 500 جاسوس كانوا ينقلون معلومات إلى العدو ووسائل الإعلام المعادية لإيران. ومن بين هؤلاء، 250 شخصية بارزة قدمت معلومات لشن غارات على أهداف، وحافظت على اتصالات مع جماعات، وحاولت زعزعة النظام العام".