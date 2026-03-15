الحرس الثوري الإيراني يتحدى ترامب ويلوّح بتصعيد عسكري في الخليج

وجّه الحرس الثوري الإيراني تهديدًا إلى الرئيس الأمريكي، داعيًا إياه إلى إدخال السفن الحربية الأمريكية إلى منطقة الخليج، في تحدٍّ مباشر للتصريحات الأمريكية بشأن تدمير القدرات العسكرية الإيرانية.ونقلت وكالةعن المتحدث باسم الحرس الثوري قوله إن معظم الصواريخ التي تُستخدم حاليًا تعود إلى إنتاج العقد الماضي، مشيرًا إلى أن جزءًا كبيرًا من الترسانة الصاروخية التي تم تطويرها بعد ما وصفه بـ"حرب الاثني عشر يومًا" لم يُستخدم بعد، وأن مخازن الصواريخ الإيرانية ما تزال قائمة دون مساس.وتأتي هذه التصريحات ردًا على تصريحات ترامب التي أكد فيها، خلال الأيام الماضية، أن الولايات المتحدة نجحت في إلحاق هزيمة عسكرية واقتصادية بإيران. كما أشار الرئيس الأمريكي إلى أنه طلب من دول متضررة من السياسات الإيرانية المساهمة في تأمين مضيق هرمز.وفي سياق متصل، أفادت تقارير بأن طهران لا تعتزم بحث أي وقف لإطلاق النار في الوقت الراهن، ما لم تتوقف الضربات الأمريكية والإسرائيلية بشكل كامل.وشهدت الساعات الأخيرة تصعيدًا ميدانيًا، حيث أطلقت إيران موجة جديدة من الصواريخ باتجاه إسرائيل، ما أدى إلى تفعيل صافرات الإنذار في مناطق عدة، فيما أعلنت طهران تنفيذ ضربات استهدفت مواقع عسكرية أمريكية في العراق والكويت.من جانبه، أعرب وزير الخارجية الإيرانيعن ترحيب بلاده بأي مبادرات إقليمية يمكن أن تقود إلى إنهاء عادل للحرب، داعيًا إلى تشكيل لجنة تحقيق مشتركة مع دول المنطقة بشأن الأهداف التي تعرّضت للهجوم.