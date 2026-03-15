Babnet   Latest update 22:04 Tunis

الحرس الثوري الإيراني يتحدى ترامب ويلوّح بتصعيد عسكري في الخليج

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69b5c23342a5b9.68202210_plfgkmhnoejqi.jpg>
Bookmark article    Publié le Dimanche 15 Mars 2026 - 21:48 قراءة: 1 د, 5 ث
      
وجّه الحرس الثوري الإيراني تهديدًا إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، داعيًا إياه إلى إدخال السفن الحربية الأمريكية إلى منطقة الخليج، في تحدٍّ مباشر للتصريحات الأمريكية بشأن تدمير القدرات العسكرية الإيرانية.

ونقلت وكالة "فارس" عن المتحدث باسم الحرس الثوري قوله إن معظم الصواريخ التي تُستخدم حاليًا تعود إلى إنتاج العقد الماضي، مشيرًا إلى أن جزءًا كبيرًا من الترسانة الصاروخية التي تم تطويرها بعد ما وصفه بـ"حرب الاثني عشر يومًا" لم يُستخدم بعد، وأن مخازن الصواريخ الإيرانية ما تزال قائمة دون مساس.


وتأتي هذه التصريحات ردًا على تصريحات ترامب التي أكد فيها، خلال الأيام الماضية، أن الولايات المتحدة نجحت في إلحاق هزيمة عسكرية واقتصادية بإيران. كما أشار الرئيس الأمريكي إلى أنه طلب من دول متضررة من السياسات الإيرانية المساهمة في تأمين مضيق هرمز.


وفي سياق متصل، أفادت تقارير بأن طهران لا تعتزم بحث أي وقف لإطلاق النار في الوقت الراهن، ما لم تتوقف الضربات الأمريكية والإسرائيلية بشكل كامل.

وشهدت الساعات الأخيرة تصعيدًا ميدانيًا، حيث أطلقت إيران موجة جديدة من الصواريخ باتجاه إسرائيل، ما أدى إلى تفعيل صافرات الإنذار في مناطق عدة، فيما أعلنت طهران تنفيذ ضربات استهدفت مواقع عسكرية أمريكية في العراق والكويت.

من جانبه، أعرب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عن ترحيب بلاده بأي مبادرات إقليمية يمكن أن تقود إلى إنهاء عادل للحرب، داعيًا إلى تشكيل لجنة تحقيق مشتركة مع دول المنطقة بشأن الأهداف التي تعرّضت للهجوم.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 325523

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 15 مارس 2026 | 25 رمضان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:55
18:29
15:51
12:35
06:30
05:04
الرطــوبة:
% 81
Babnet
Babnet14°
10° Babnet
الــرياح:
3.6 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
14°-9
16°-5
17°-11
20°-9
15°-9
  • Avoirs en devises 25400,6
  • (13/03)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,39473 DT
  • (13/03)
  • 1 $ = 2,93656 DT
  • Solde Compte du Trésor     (12/03)     1114,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (12/03)   27944 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 22:04 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>