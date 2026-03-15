أمير قطر والرئيس المصري يبحثان تطورات الأوضاع وجهود خفض التصعيد بالمنطقة

Publié le Dimanche 15 Mars 2026 - 21:02
      
أجرى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تناول آخر التطورات والمستجدات في المنطقة في ظل التصعيد العسكري الراهن، إضافة إلى الجهود المبذولة لخفض التوتر واحتواء الأزمة بما يحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي.

وأفاد بيان للديوان الأميري القطري بأن الجانبين استعرضا تطورات الأوضاع الإقليمية وسبل تجنّب اتساع رقعة الصراع، مع التأكيد على أهمية تكثيف العمل العربي المشترك لتعزيز الاستقرار.


وأكد الرئيس المصري خلال الاتصال إدانة بلاده للاعتداءات التي تتعرض لها قطر، مشددًا على تضامن القاهرة الكامل مع الدوحة واستعدادها لتقديم مختلف أشكال الدعم والمساندة، ومعتبرًا أن أمن قطر ودول الخليج يشكّل جزءًا من الأمن القومي المصري والعربي.


من جانبه، أعرب أمير قطر عن تقديره لمواقف مصر الداعمة، مؤكدًا حرص بلاده على مواصلة التنسيق وتبادل وجهات النظر بما يخدم مصالح البلدين والشعبين.

رسالة مصرية إلى الدوحة

وتزامن الاتصال مع تسليم وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي رسالة شفوية من الرئيس المصري إلى أمير قطر، تناولت تطورات الأوضاع الإقليمية والجهود الرامية إلى خفض التصعيد وتغليب الحلول الدبلوماسية.

وشدد الوزير المصري، خلال لقائه المسؤولين القطريين، على رفض بلاده لأي مبررات للاعتداءات التي تستهدف سيادة الدول، معتبرًا أنها تمثل انتهاكًا للقانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

مباحثات قطرية-مصرية حول تداعيات التصعيد

وفي سياق متصل، بحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مع نظيره المصري تطورات التصعيد العسكري وتداعياته على الأمن والاستقرار إقليميًا ودوليًا، وسبل حل الخلافات بالوسائل السلمية وتعزيز التنسيق العربي لمواجهة التحديات الراهنة.

وأكد الجانب القطري رفضه للهجمات التي استهدفت أراضيه، محذرًا من مخاطر استهداف البنية التحتية الحيوية المرتبطة بالمياه والغذاء ومنشآت الطاقة، ومشددًا على ضرورة الوقف الفوري لأي أعمال تصعيدية والعودة إلى مسار الحوار.

من جهته، دعا وزير الخارجية المصري إلى خفض التصعيد وتحكيم لغة العقل والعودة إلى المفاوضات والوسائل الدبلوماسية لتجنب مزيد من التوتر في المنطقة.
