الحرس الثوري الإيراني يعلن إطلاق الموجة الـ 46 على إسرائيل واستهداف 10 مواقع للقادة

أعلن الحرس الثوري الإيراني أن القوات الإيرانية استهدفت 10 مواقع يُحتمل وجود قادة إسرائيليين فيها.جاء ذلك في بيان عقب إطلاق دفعة صواريخ على الأراضي الإسرائيلية وأهداف أمريكية في المنطقة.وذكر بيان الحرس الثوري، الذي نقلته قناة "الجزيرة"، أن الأهداف كانت 10 منازل لقادة في إسرائيل.وأعلن الحرس الثوري الإيراني عن الموجة السادسة والأربعين من الهجمات الصاروخية على إسرائيل.ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية عن الحرس الثوري: "تم تنفيذ الموجة السادسة والأربعين من عملية "الوعد الصادق-4" ضد أهداف في الأراضي المحتلة باستخدام صواريخ "خرمشهر"، و"خيبر شهان"، و"عماد"، و"قدر" الثقيلة".