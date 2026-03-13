وزارة الخارجية الإماراتية: الإمارات تعلن عدم التوسط في النزاع مع إيران طالما تتعرض للمهاجمة

صرحت وزيرة الدولة في وزارة الخارجية الإماراتية، لانا نسيبة، بأن بلادها لن تتمكن من التوسط لتسوية النزاع مع إيران إلا بعد أن توقف طهران هجماتها على الإمارات والدول العربية الأخرى في منطقة الخليج.

ونقلت وكالة "رويترز" عنها قولها، إنه من الصعب الحديث عن وساطة في ظل الهجوم، ولا يمكن تولي دور الوسيط إلا بعد وقف إطلاق النار.


وأعربت نسيبة، رغم ذلك، عن ثقتها في أن النزاع سينتهي عبر المفاوضات.


وأضافت أنه في نهاية المطاف، سيكون الحل دبلوماسياً، لكن لا بد من لحظة حاسمة، وأعتقد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيقودنا جميعاً إلى تلك اللحظة في الوقت المناسب.

وأشارت نسيبة إلى أنه خلال زيارتها إلى طهران قبل أسبوعين من اندلاع النزاع المسلح، لم يُشر المسؤولون الإيرانيون إلى إمكانية استهداف الإمارات، وأضافت الوزيرة أن غياب الإنذار المسبق جعل الهجمات صادمة ومُشينة للغاية.

وشددت على أن الدول العربية في منطقة الخليج شعرت بصدمة عميقة إزاء الضربات الإيرانية على أراضيها.
