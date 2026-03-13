البنتاغون يعلن مقتل 4 عسكريين أمريكيين في تحطم طائرة تزود بالوقود غربي العراق

وكالات -

أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، الجمعة، مقتل أربعة من أفراد الطاقم الستة لطائرة للتزود بالوقود تحطمت في غرب العراق، مشيرة إلى أن عمليات الانقاذ لا تزال مستمرة.وقالت في بيان على منصة “إكس” في حوالي الساعة (18,00 ت غ) في 12 مارس، تحطمت طائرة تزويد وقود أميركية من طراز +كاي سي-135+ في غرب العراق. وقد تأكدت وفاة أربعة من أفراد الطاقم الستة… بينما تتواصل جهود الإنقاذ”.وأضافت “إن ملابسات الحادث لا تزال قيد التحقيق”، مكررة بأن الحادث “لم يكن بسبب نيران معادية أو نيران صديقة”.وأعلن الجيش الأمريكي، الخميس، تحطم إحدى طائراته للتزود بالوقود جوا من طراز “كاي سي-135” غرب العراق، بينما هبطت بسلام طائرة ثانية شملتها الحادثة.وقالت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) في بيان: “سقطت إحدى الطائرتين غرب العراق، وهبطت الثانية بسلام. لم يكن ذلك بسبب نيران معادية أو نيران صديقة”.ولم تُقدَّم تفاصيل بشأن عدد الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة، ولا عن وضعهم الصحي.وأكد الجيش الإيراني في بيان نشره التلفزيون الرسمي أن الطائرة أصيبت بصاروخ أطلقته جماعات مسلحة موالية لإيران غرب العراق، وأن الطاقم لم ينج من الهجوم.من جهتها قالت فصائل عراقية مسلحة موالية لإيران، منضوية ضمن ما تُعرف بـ”المقاومة الإسلامية في العراق”، إنها استهدفت طائرتَين “من نوع كاي سي-135 تابعة للاحتلال الأمريكي غرب العراق”، مضيفة أنّ طاقم الطائرة الثانية استطاع “الهرب بها بعد إصابتها، وهبطت اضطراريا في أحد مطارات العدو”.ومنذ بدء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فيفري تتبنى “المقاومة الإسلامية في العراق” يوميا هجمات بالمسيّرات والصواريخ على “قواعد العدو” في العراق والمنطقة، من دون أن تحدد طبيعة أهدافها في معظم الأحيان.وهذه رابع طائرة عسكرية أمريكية على الأقل تتحطم منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، بعد إسقاط ثلاث طائرات من طراز “إف-15” بنيران صديقة فوق الكويت.ودخلت طائرات “كاي سي-135” في الخدمة قبل أكثر من 60 عاما، وهي تتكون عادة من طاقم مكون من ثلاثة أفراد: طيار، ومساعد طيار، وعنصر ثالث يقوم بتشغيل آلية تزويد الطائرات الأخرى بالوقود، وفق معطيات الجيش الأمريكي.لكن بعض مهام الطائرة تتطلب وجود ملاّح، ويمكن أن تحمل ما يصل إلى 37 راكبا، وفق المصدر نفسه.وفي بداية الحرب أسقط الجيش الكويتي عن طريق الخطأ ثلاث طائرات مقاتلة أمريكية من طراز “إف-15إي”، وتمكن جميع أفراد الطاقم الستة من القفز بالمظلات، وفق “سنتكوم”.وذكرت القيادة العسكرية حينها أن الحادثة وقعت خلال قتال تضمن “هجمات من طائرات إيرانية وصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة”.