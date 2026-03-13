النساء الديمقراطيات تنعى نائلة السليني

نعت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات الأستاذة-الدكتورةالتي وافتها المنية يوم أمس، معبرة عن بالغ حزنها لفقدان إحدى أبرز الأصوات الأكاديمية والنسوية في تونس.وأفادت الجمعية، في بلاغ لها، بأن الفقيدة عُرفت بكتاباتها الأكاديمية العميقة المتخصصة في، إلى جانب إسهاماتها الفكرية في الدفاع عناستناداً إلى تخصصها العلمي الدقيق.واعتبرت أن الساحة الأكاديمية والثقافية والنسوية فقدت برحيلهاومناهضاً للأفكار الرجعية والمحافظة.وتقدمت الجمعية بأحر التعازي إلى عائلة الفقيدة وذويها وكل من عرفها، راجية لها الرحمة والمغفرة.