Babnet   Latest update 09:38 Tunis

عراقجي: إيران تعوّل على مجموعة "بريكس" في تحقيق الاستقرار في المنطقة والعالم

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68c33cad36e748.11447806_jkpghoqinflme.jpg>
Bookmark article    Publié le Vendredi 13 Mars 2026 - 09:34 قراءة: 0 د, 27 ث
      
اعتبر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الهندي سوبرامانيام جايشانكار، أن مجموعة "بريكس"، في ظل الوضع الراهن المحيط بإيران، قادرة على لعب دور بنّاء في تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط والعالم أجمع.



وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الإيرانية بهذا الشأن: "أكد عراقجي على ضرورة إدانة المنظمات الدولية والإقليمية للعدوان العسكري الذي شُنّ على إيران. وأشار إلى أهمية دور ومكانة مجموعة "بريكس" كمنصة لتطوير التعاون متعدد الأطراف، موضحاً أن الدور البنّاء لهذه المجموعة في الوقت الراهن ضروري للحفاظ على الاستقرار والأمن على المستويين الإقليمي والعالمي".
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 325347

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 13 مارس 2026 | 23 رمضان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:53
18:27
15:50
12:36
06:33
05:07
الرطــوبة:
% 88
Babnet
Babnet17°
14° Babnet
الــرياح:
3.6 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
17°-9
20°-8
14°-6
15°-4
17°-11
  • Avoirs en devises 25345,7
  • (12/03)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,39771 DT
  • (12/03)
  • 1 $ = 2,92782 DT
  • Solde Compte du Trésor     (11/03)     1132,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (11/03)   27897 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 09:38 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>