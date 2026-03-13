عراقجي: إيران تعوّل على مجموعة "بريكس" في تحقيق الاستقرار في المنطقة والعالم

اعتبر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الهندي سوبرامانيام جايشانكار، أن مجموعة "بريكس"، في ظل الوضع الراهن المحيط بإيران، قادرة على لعب دور بنّاء في تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط والعالم أجمع.وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الإيرانية بهذا الشأن: "أكد عراقجي على ضرورة إدانة المنظمات الدولية والإقليمية للعدوان العسكري الذي شُنّ على إيران. وأشار إلى أهمية دور ومكانة مجموعة "بريكس" كمنصة لتطوير التعاون متعدد الأطراف، موضحاً أن الدور البنّاء لهذه المجموعة في الوقت الراهن ضروري للحفاظ على الاستقرار والأمن على المستويين الإقليمي والعالمي".