الغاز يقود موجة ارتفاع أسعار الكهرباء في أوروبا

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69b3c307a92707.14151779_hkpifnlgoeqmj.jpg>
صورة تعبيرية
Publié le Vendredi 13 Mars 2026 - 08:55
      
أفاد مركز «إمبر» المتخصص في شؤون الطاقة بأن الحرب الدائرة في الشرق الأوسط كشفت حجم اعتماد دول الاتحاد الأوروبي على الغاز في توليد الكهرباء ودعم النشاط الاقتصادي.

وأوضح كريس روسلو، أحد معدّي التقرير الصادر الجمعة، أن الصراعات العالمية غالباً ما تتسبب في ارتفاعات حادة بأسعار الغاز، محذّراً من تداعيات اقتصادية خطيرة قد تواجه الدول الأوروبية الأكثر اعتماداً على وارداته، خاصة بعد اندلاع الحرب على إيران قبل أقل من أسبوعين وما رافقها من زيادة في أسعار الوقود.


وأشار التقرير إلى أن أسعار الغاز في أوروبا ارتفعت بنحو 50%، ما أدى إلى تكاليف إضافية قُدّرت بحوالي 2.5 مليار يورو (نحو 2.9 مليار دولار) على واردات الوقود الأحفوري خلال الأيام العشرة الأولى من الحرب.


وبيّنت الدراسة أن تأثير هذه الزيادات لم يكن متساوياً بين دول الاتحاد الأوروبي، حيث تضررت بشكل أكبر الدول التي تعتمد بدرجة كبيرة على محطات توليد الكهرباء العاملة بالغاز. وخلال الأسبوع الأول من مارس، سجّلت أسعار الطاقة أعلى مستوياتها هذا العام في ألمانيا وهولندا وإيطاليا وبلجيكا، في حين كانت الدول الأقل اعتماداً على الغاز، مثل إسبانيا والبرتغال وفرنسا ودول شمال أوروبا، أقل تأثراً بهذه الارتفاعات.
