الغاز يقود موجة ارتفاع أسعار الكهرباء في أوروبا

أفاد مركزالمتخصص في شؤون الطاقة بأن الحرب الدائرة في الشرق الأوسط كشفت حجم اعتماد دولعلى الغاز في توليد الكهرباء ودعم النشاط الاقتصادي.وأوضح، أحد معدّي التقرير الصادر الجمعة، أن الصراعات العالمية غالباً ما تتسبب في ارتفاعات حادة بأسعار الغاز، محذّراً من تداعيات اقتصادية خطيرة قد تواجه الدول الأوروبية الأكثر اعتماداً على وارداته، خاصة بعد اندلاع الحرب على إيران قبل أقل من أسبوعين وما رافقها من زيادة في أسعار الوقود.وأشار التقرير إلى أن أسعار الغاز في أوروبا ارتفعت بنحو، ما أدى إلى تكاليف إضافية قُدّرت بحوالي(نحو) على واردات الوقود الأحفوري خلال الأيام العشرة الأولى من الحرب.وبيّنت الدراسة أن تأثير هذه الزيادات لم يكن متساوياً بين دول الاتحاد الأوروبي، حيث تضررت بشكل أكبر الدول التي تعتمد بدرجة كبيرة على محطات توليد الكهرباء العاملة بالغاز. وخلال الأسبوع الأول من مارس، سجّلت أسعار الطاقة أعلى مستوياتها هذا العام في، في حين كانت الدول الأقل اعتماداً على الغاز، مثل، أقل تأثراً بهذه الارتفاعات.