تقديرات عسكرية: إعادة فتح مضيق هرمز بالقوة تواجه عقبات استراتيجية كبيرة

تشير تقييمات خبراء عسكريين ومسؤولين أمريكيين إلى أن إعادة فتحعبر تدخل عسكري مباشر تواجهتجعل تحقيق نجاح سريع أمراً مستبعداً، رغم التهديدات السياسية بردود “غير مسبوقة”.وبحسب معطيات تم تداولها عقب، قال السيناتور الديمقراطيإن القيادات العسكرية لا تمتلك حتى الآن خطة واضحة وآمنة لفك الحصار، في مؤشر علىمن جهته، أوضح الأدميرال الأمريكي المتقاعدأن قدرات إيران العسكرية في المضيق لم تُقلَّص إلى مستوى يسمح بتنفيذ مرافقة آمنة للسفن، مشيراً إلى أن أي قوافل بحرية ستتطلبيشمل طائرات مراقبة ومقاتلات ومروحيات وسفناً حربية، معتبراً أن العملية “لن تكون سهلة أو منخفضة التكلفة”.وفي تحليل استراتيجي، لفتت أستاذة الأمن الدولي فيإلى أن العامل الجغرافي يظل حاسماً، حيث تسمح طبيعة المضيق الضيقة للمدافع باستدراج السفن إلى، معتبرة أن الرهان على ردع إيران عبر التصعيد قد يكونفي ظل ما تصفه بحرب وجودية يخوضها النظام الإيراني.كما حذّر الباحث فيمن أن إيران طورتتشمل صواريخ وطائرات مسيّرة وزوارق سريعة وألغاماً بحرية، مؤكداً أن عمليات كسح الألغام ستظلفي ظل ضعف حماية السفن المخصصة لهذه المهمة.ويستحضر الخبراء دروساً تاريخية، أبرزهاخلال الحرب العالمية الأولى، حيث أخفقت قوى كبرى في فتح ممر مائي بالقوة بسبب، وهو سيناريو يُخشى تكراره في هرمز اليوم.ورغم طرح واشنطن فكرةعلى غرار عمليات ثمانينيات القرن الماضي، فإن محللين يرون أن البيئة العملياتية الحالية أكثر تعقيداً، خاصة مع تطورمثل الطائرات المسيّرة والصواريخ الدقيقة، ما يحد من التفوق التكنولوجي التقليدي للقوات الأمريكية في المياه الضيقة.وتشير هذه التقديرات إلى أن أي محاولة عسكرية لفتح المضيق ستتطلبواستعداداً لتحمل خسائر سياسية وعسكرية واقتصادية كبيرة، ما يعزز الطرح القائل بأن الحل قد يكونبدلاً من الاعتماد على القوة الصلبة وحدها.ويخلص الخبراء إلى أن مضيق هرمز بات يمثلفي مواجهة التعقيد الاستراتيجي، وأن إعادة فتحه بالقوة في الظروف الراهنة قد تتحول إلىالمصدر: الإيكونوميست