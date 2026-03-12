Babnet   Latest update 22:55 Tunis

نعيم السليتي يعلن اعتزاله اللعب دولياً مع المنتخب التونسي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6943dc4acd8292.27906429_fienlhjqmkogp.jpg>
Publié le Jeudi 12 Mars 2026 - 21:46
      
أعلن لاعب المنتخب التونسي نعيم السليتي، يوم الخميس، اعتزاله اللعب دولياً، وذلك من خلال رسالة مصوّرة نشرتها الجامعة التونسية لكرة القدم.

وخاض السليتي 85 مباراة دولية مع المنتخب الوطني، سجّل خلالها 16 هدفاً، وشارك في عدد من أبرز التظاهرات القارية والعالمية، من بينها كأس العالم روسيا 2018 وكأس العالم قطر 2022، إلى جانب كأس العرب فيفا قطر 2022 التي أحرز خلالها منتخب “نسور قرطاج” المركز الثاني.


وأكد السليتي، البالغ من العمر 33 عاماً، أن قراره يأتي لإتاحة الفرصة أمام الجيل الجديد، مشدداً على أن مسيرته مع المنتخب ستظل من أبرز محطات حياته الرياضية، وموجهاً الشكر إلى الجامعة التونسية لكرة القدم وكافة الإطارات الفنية والإدارية وزملائه اللاعبين والجماهير.


كما أعرب عن أمله في أن ينجح الجيل الصاعد في تحقيق الألقاب وإسعاد الجماهير التونسية، مشيراً إلى أن دعم العائلة والمقرّبين كان عاملاً أساسياً في مسيرته.

ويواصل السليتي حالياً نشاطه مع نادي الشمال القطري، بعد مسيرة احترافية تقمّص خلالها أزياء عدة أندية، أبرزها ليل وديجون وريد ستار وباريس أف سي في فرنسا، إلى جانب الاتفاق السعودي والأهلي القطري.

