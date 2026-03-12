Babnet   Latest update 10:39 Tunis

السفير الإيراني لدى روسيا : الأمريكيون يغادرون القواعد العسكرية إلى فنادق في الدول العربية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69b2879ec537e6.28072210_hemgkjiofqpnl.jpg>
Publié le Jeudi 12 Mars 2026 - 10:27
      
أعلن السفير الإيراني لدى روسيا، كاظم جلالي، أن الأمريكيين يغادرون قواعدهم العسكرية في الدول العربية ويقيمون في فنادق محلية للتخطيط لشن هجمات على إيران.

وقال جلالي خلال مؤتمر صحفي بمناسبة يوم القدس العالمي: "ربما تتساءلون لماذا، إلى جانب القواعد العسكرية الأمريكية في الدول العربية، نستهدف أهدافاً أخرى، حسنًا، سأشرح، هناك سبب، السبب هو أن الأمريكيين يغادرون قواعدهم العسكرية ويقيمون في فنادق معينة، ومن هناك يقاتلون ويخططون للقتال معنا، ولا يمكننا أن نتجاهل هذا الخطر".

