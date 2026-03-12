طهران طلبت من الدول المجاورة عدم السماح لأمريكا باستغلال أراضيها

صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن بلاده طلبت من الدول المجاورة عدم السماح للولايات المتحدة باستخدام أراضيها في ظل الحرب الدائرة ضد إيران.قال بقائي في مقابلة مع صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية: "لقد قتلوا مرشدنا الأعلى، وأهم قادتنا. هل تتوقعون من دولة ذات حضارة عريقة وسيادة أن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذا العدوان الوحشي؟ لقد طلبنا من جيراننا ألا يسمحوا للولايات المتحدة باستغلال أراضيهم".وأضاف بقائي "يتحمل الأوروبيون مسؤولية جسيمة" و"يجب ألا يقوموا بإرضاء الولايات المتحدة وإسرائيل". كما أكد بقائي قائلاً: "يجب أن يتحلوا بالشجاعة الكافية للتحدث علناً ضد هذا الظلم، وإذا فعلوا ذلك، نود أن نراهم يلعبون دور الوسيط".