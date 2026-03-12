Babnet   Latest update 10:39 Tunis

طهران طلبت من الدول المجاورة عدم السماح لأمريكا باستغلال أراضيها

<img src=http://www.babnet.net/images/3/iranflag.jpg>
Bookmark article    Publié le Jeudi 12 Mars 2026 - 09:49 قراءة: 0 د, 32 ث
      
صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن بلاده طلبت من الدول المجاورة عدم السماح للولايات المتحدة باستخدام أراضيها في ظل الحرب الدائرة ضد إيران.



قال بقائي في مقابلة مع صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية: "لقد قتلوا مرشدنا الأعلى، وأهم قادتنا. هل تتوقعون من دولة ذات حضارة عريقة وسيادة أن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذا العدوان الوحشي؟ لقد طلبنا من جيراننا ألا يسمحوا للولايات المتحدة باستغلال أراضيهم".

وأضاف بقائي "يتحمل الأوروبيون مسؤولية جسيمة" و"يجب ألا يقوموا بإرضاء الولايات المتحدة وإسرائيل". كما أكد بقائي قائلاً: "يجب أن يتحلوا بالشجاعة الكافية للتحدث علناً ضد هذا الظلم، وإذا فعلوا ذلك، نود أن نراهم يلعبون دور الوسيط".

   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 325268

babnet
.

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 12 مارس 2026 | 22 رمضان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:52
18:26
15:49
12:36
06:35
05:09
الرطــوبة:
% 88
Babnet
Babnet19°
15° Babnet
الــرياح:
3.6 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
19°-9
18°-9
20°-8
13°-9
14°-8
  • Avoirs en devises 25264,4
  • (11/03)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,40162 DT
  • (11/03)
  • 1 $ = 2,92239 DT
  • Solde Compte du Trésor     (10/03)     1368,9 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (10/03)   27924 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 10:39 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>