تضرر 6 خطوط كهرباء في الكويت جراء حطام المسيرات الإيرانية

أعلنت وزارة الطاقة الكويتية عن تضرر 6 خطوط كهرباء جراء حطام المسيرات الإيرانية، ما أدى لانقطاع الكهرباء عن بعض المناطق.وجاء في بيان الوزارة في صفحتها على موقع "إكس": "خروج 6 خطوط هوائية لنقل الطاقة الكهربائية في عدة مواقع من البلاد عن الخدمة، وذلك نتيجة سقوط شظايا ناجمة عن عملية التصدي لعدد من الطائرات المسيرة، مما تسبب في حدوث اهتزاز مؤقت في الشبكة الكهربائية، وانقطاع جزئي ومحدود للتيار الكهربائي في مناطق متفرقة من البلاد".