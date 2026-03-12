Babnet   Latest update 10:39 Tunis

تضرر 6 خطوط كهرباء في الكويت جراء حطام المسيرات الإيرانية

Publié le Jeudi 12 Mars 2026
      
أعلنت وزارة الطاقة الكويتية عن تضرر 6 خطوط كهرباء جراء حطام المسيرات الإيرانية، ما أدى لانقطاع الكهرباء عن بعض المناطق.

وجاء في بيان الوزارة في صفحتها على موقع "إكس": "خروج 6 خطوط هوائية لنقل الطاقة الكهربائية في عدة مواقع من البلاد عن الخدمة، وذلك نتيجة سقوط شظايا ناجمة عن عملية التصدي لعدد من الطائرات المسيرة، مما تسبب في حدوث اهتزاز مؤقت في الشبكة الكهربائية، وانقطاع جزئي ومحدود للتيار الكهربائي في مناطق متفرقة من البلاد".

