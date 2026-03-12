إيران تستهدف قاعدتين جويتين في إسرائيل ومقر جهاز الأمن الداخلي "شاباك"

استهدفت إيران صباح اليوم قاعدتي "بالماخيم" و"عوفدا" الجويتين ومقر جهاز الأمن الداخلي "شاباك"، حسبما أفاد المكتب الصحفي للجيش الإيراني.ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية عن البيان: "في الساعات الأخيرة استهدف الجيش الإيراني، باستخدام طائرات مسيرة، برج المراقبة والمدرج وحظائر الطائرات في مطاري بالماخيم وعوفدا التابعين للنظام الإسرائيلي، بالإضافة إلى مقر جهاز الأمن الداخلي "شاباك".