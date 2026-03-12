Babnet   Latest update 10:39 Tunis

إيران تستهدف قاعدتين جويتين في إسرائيل ومقر جهاز الأمن الداخلي "شاباك"

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69a44ee3b86c38.02630612_hjignlfmkpqoe.jpg>
Publié le Jeudi 12 Mars 2026 - 09:42
      
استهدفت إيران صباح اليوم قاعدتي "بالماخيم" و"عوفدا" الجويتين ومقر جهاز الأمن الداخلي "شاباك"، حسبما أفاد المكتب الصحفي للجيش الإيراني.

ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية عن البيان: "في الساعات الأخيرة استهدف الجيش الإيراني، باستخدام طائرات مسيرة، برج المراقبة والمدرج وحظائر الطائرات في مطاري بالماخيم وعوفدا التابعين للنظام الإسرائيلي، بالإضافة إلى مقر جهاز الأمن الداخلي "شاباك".

