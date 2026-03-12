الهجوم على المدرسة في مدينة ميناب نُفذ بصاروخي "توماهوك"

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن الهجوم على المدرسة للبنات في مدينة ميناب الإيرانية نُفِّذ بصاروخين من طراز "توماهوك".قال بقائي في مقابلة مع صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية: "لقد استخدموا صاروخين من طراز "توماهوك". كان الهدف ببساطة هو ضمان وقوع أكبر عدد ممكن من الضحايا. لقد قتلوا حوالي 170 شخصا بريئا، بينهم الكثير من الأطفال".وكانت السلطات الإيرانية قد أعلنت في 28 فيفري، أن الولايات المتحدة وإسرائيل قصفتا مدرسة ابتدائية للبنات في مدينة ميناب جنوبي البلاد. ووفقًا للجانب الإيراني، بلغ عدد القتلى 175 شخصاً، معظمهم من التلميذات، بالإضافة إلى أولياء أمور ومعلمين. كما أصيب 95 شخصا اخرون.من جهتها أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلاً عن معلومات أولية لتحقيق الجيش الأمريكي في الحادث، بأن الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية الهجوم على المدرسة الابتدائية للبنات في مدينة ميناب الإيرانية.