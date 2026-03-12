ترامب: لابد أن نفوز بهذه الحرب بشكل سريع

وأضاف ترامب: "أعتقد أننا في وضع جيد للغاية، والأهم هو الفوز بهذه الحرب بشكل سريع".وأوضح ترامب: "هناك الكثير من الناس، وأنا أتابع بعض الأخبار، معظمهم يقولون إن الفوز قد حسم بالفعل، وأن المسألة هي متى نتوقف؟، لا نريد أن ندع الأمور تتفاقم، ونتمنى أن نرى شخصا يعرف ما يفعله، أي شخصا قادرا على بناء دولة".وأشار ترامب إلى أن "الجيش يستطيع أن يضرب المنشآت الحيوية في إيران ولكن هذا سيحول دون إعادة بناء البلاد"، كما أضاف: "نعرف مكان الخلايا النائمة في إيران ونراقبها جميعا".وفي خطاب ألقاه في كنتاكي في وقت سابق من يوم الأربعاء، قال ترامب لأنصاره: "لقد انتصرنا. انتصرنا، انتهى الأمر في الساعة الأولى، وانتصرنا"، في إيران، دون تقديم أدلة جوهرية. إلا أن إدارته قدمت تصريحات متضاربة بشأن الجدول الزمني للعمليات الأمريكية.ولم يرد ترامب على أسئلة الصحفيين حول ما إذا كان لا يزال يعتقد أن "الحرب ستنتهي بعد أربعة أسابيع".وهدد ترامب بتدمير قدرة إيران على توليد الطاقة خلال ساعة، لكنه أعرب عن أمله في ألا يكون ذلك ضروريا، فيما قال للصحفيين: "بإمكاننا تدمير قدرتها على توليد الطاقة في ساعة، وسيستغرق الأمر منهم 25 عاما لإعادة بنائها".وبدأت الأوساط الأمريكية تتداول الأحاديث حول تكلفة العمليات العسكرية، ووفقا لمسؤولين في وزارة الحرب أبلغوا أعضاء الكونغرس في جلسة إحاطة مغلقة، أن التقديرات تفيد بأن كلفة الأيام الـ6 الأولى من الحرب تجاوزت 11.3 مليار دولار.هذا وأعلن أعلن الحرس الثوري الإيراني مساء الأربعاء، تنفيذ الموجة 40 من عملية "الوعد الصادق 4"، مؤكدا استهداف تل أبيب، والقدس المحتلة، وحيفا، بالإضافة إلى القواعد الأمريكية في المنطقة، ومنها قاعدتا "الأزرق" و"الخرج"، وذلك بالتنسيق والتعاون المشترك مع قوى المقاومة الإسلامية.