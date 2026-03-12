عروض مسرحية بعدد من قاعات العاصمة نهاية الأسبوع
سيكون جمهور الفن الرابع بتونس العاصمة نهاية هذا الأسبوع على موعد مع سلسلة من العروض المسرحية المحترفة، من بينها أعمال عُرضت في كبرى المهرجانات داخل تونس وخارجها وتُوجت بعدة جوائز.
قاعة الفن الرابعتحتضن قاعة الفن الرابع عرضين مسرحيين خلال نهاية الأسبوع:
* مسرحية “جرس”، دراماتورجيا وسينوغرافيا وإخراج عاصم بالتوهامي، وهي من إنتاج المسرح الوطني التونسي لسنة 2025، وتُعرض مساء السبت 14 مارس.
* مسرحية “جاكراندا”، نص ودراماتورجيا عبد الحليم المسعودي وإخراج نزار السعيدي، من إنتاج المسرح الوطني الشاب، وقد تُوجت بعدة جوائز تونسية وعربية، من بينها ثلاث جوائز ضمن المهرجان الوطني للمسرح التونسي “مواسم الإبداع” في دورته الثالثة، وهي أفضل سينوغرافيا وأفضل نص لعبد الحليم المسعودي وأفضل إخراج لنزار السعيدي، وتُعرض مساء الأحد 15 مارس.
قاعة الريوتستقبل قاعة الريو بدورها عدداً من العروض المسرحية:
* مسرحية “9” للمخرج معز القديري، إنتاج الفنون للتوزيع الريو، وذلك خلال أمسيتي الخميس والجمعة 12 و13 مارس.
* مسرحية “الهاربات” للمخرجة وفاء الطبوبي، إنتاج المسرح الوطني التونسي وشركة الأسطورة للإنتاج، وقد تُوجت بعدة جوائز وطنية وعربية من بينها التانيت الذهبي لأيام قرطاج المسرحية 2025 والجائزة الكبرى لمهرجان المسرح العربي بالقاهرة في جانفي 2026، وتُعرض مساء السبت 14 مارس، بعد عرض أول يُنظم يوم الجمعة 13 مارس بالمركز الثقافي والرياضي للشباب بالمنزه السادس.
* مسرحية “آخر مرّة” لوفاء الطبوبي، إنتاج شركة الأسطورة للإنتاج، وتُعرض مساء الأحد 15 مارس، وهي عمل من إنتاج سنة 2021 تُوج بجائزة العمل المتكامل ضمن الدورة 22 لأيام قرطاج المسرحية.
عروض متواصلة إلى بداية الأسبوعوتتواصل البرمجة المسرحية إلى مستهل الأسبوع المقبل، حيث تُعرض بقاعة الريو مساء الاثنين 16 مارس مسرحية “وصايا الديك”، إخراج وليد الدغسني ونص منير العماري، ومن إنتاج شركة “كلندستينو” للإنتاج المسرحي.
