عروض مسرحية بعدد من قاعات العاصمة نهاية الأسبوع

قاعة الفن الرابع





قاعة الريو



عروض متواصلة إلى بداية الأسبوع



سيكون جمهورنهاية هذا الأسبوع على موعد مع سلسلة من، من بينها أعمال عُرضت في كبرى المهرجانات داخل تونس وخارجها وتُوجت بعدة جوائز.تحتضنعرضين مسرحيين خلال نهاية الأسبوع:، دراماتورجيا وسينوغرافيا وإخراج، وهي من إنتاج، وتُعرض مساء، نص ودراماتورجياوإخراج، من إنتاج، وقد تُوجت بعدة جوائز تونسية وعربية، من بينهافي دورته الثالثة، وهي أفضل سينوغرافيا وأفضل نص لعبد الحليم المسعودي وأفضل إخراج لنزار السعيدي، وتُعرض مساءتستقبلبدورها عدداً من العروض المسرحية:للمخرج، إنتاج، وذلك خلال أمسيتيللمخرجة، إنتاجوشركة، وقد تُوجت بعدة جوائز وطنية وعربية من بينهاوالجائزة الكبرى لمهرجان المسرح العربي بالقاهرة في جانفي 2026، وتُعرض مساء، بعد عرض أول يُنظم يومبالمركز الثقافي والرياضي للشباب بالمنزه السادس.لوفاء الطبوبي، إنتاج شركة، وتُعرض مساء، وهي عمل من إنتاج سنة 2021 تُوج بجائزةضمن الدورة 22 لأيام قرطاج المسرحية.وتتواصل البرمجة المسرحية إلى مستهل الأسبوع المقبل، حيث تُعرض بقاعة الريو مساءمسرحية، إخراجونص، ومن إنتاج شركة