إيران تستهدف ناقلة نفط ترفع علم جزر مارشال في الخليج
أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف ناقلة النفط «سيف سيا» في الجزء الشمالي من الخليج، مؤكداً أن العملية جاءت بعد تجاهل السفينة تحذيرات صادرة عن البحرية الإيرانية.
ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية عن بيان صادر عن المكتب الإعلامي للحرس الثوري أن الناقلة، التي ترفع علم جزر مارشال وتملكها الولايات المتحدة ، تُعدّ «من أصول الجيش الأمريكي»، مشيراً إلى أنها تعرضت للاستهداف بعد عدم امتثالها للتعليمات الإيرانية في المنطقة.
وجدد الحرس الثوري تأكيده على ضرورة التزام جميع السفن الراغبة في عبور مضيق هرمز بالقواعد والإجراءات التي أعلنتها السلطات الإيرانية سابقاً، في ظل التوترات المتصاعدة في الممرات البحرية الحيوية بالمنطقة.
