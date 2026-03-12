إيران تستهدف ناقلة نفط ترفع علم جزر مارشال في الخليج

أعلناستهداف ناقلة النفطفي الجزء الشمالي من الخليج، مؤكداً أن العملية جاءت بعد تجاهل السفينة تحذيرات صادرة عن البحرية الإيرانية.ونقلتعن بيان صادر عن المكتب الإعلامي للحرس الثوري أن الناقلة، التي ترفع علموتملكها الولايات المتحدة ، تُعدّ «من أصول الجيش الأمريكي»، مشيراً إلى أنها تعرضت للاستهداف بعد عدم امتثالها للتعليمات الإيرانية في المنطقة.وجدد الحرس الثوري تأكيده على ضرورة التزام جميع السفن الراغبة في عبوربالقواعد والإجراءات التي أعلنتها السلطات الإيرانية سابقاً، في ظل التوترات المتصاعدة في الممرات البحرية الحيوية بالمنطقة.