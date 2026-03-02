الولايات المتحدة تعلن إغلاق سفارتها في البحرين بسبب تصاعد التوتر في المنطقة

الاثنين 02 مارس 2026 | 12 رمضان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:42
18:16
15:44
12:38
06:49
05:23
الرطــوبة:
% 56
21°
21°
الــرياح:
5.14 كم/س
11°
تونس
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
21°-11
20°-12
20°-13
16°-13
19°-13
- Avoirs en devises 25096,0
- (02/03)
- Jours d'importation 106
- 1 € = 3,38261 DT
- (02/03)
- 1 $ = 2,87251 DT
- Solde Compte du Trésor (27/02) 1519,8 MDT
- Billets et Monnaie en circulation (27/02) 27693 MDT
