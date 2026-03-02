الولايات المتحدة تعلن إغلاق سفارتها في البحرين بسبب تصاعد التوتر في المنطقة

أغلقت السفارة الأمريكية في المنامة، عاصمة البحرين، أبوابها بسبب تصاعد الصراع في الشرق الأوسط.وجاء في بيان على موقع البعثة الدبلوماسية: "نظراً للوضع المتوتر الراهن في المنطقة، تبقى السفارة الأمريكية في البحرين مغلقة".وتابع البيان: "سنوافيكم بالمعلومات فور استئناف السفارة عملها".