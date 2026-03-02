Babnet   Latest update 21:38 Tunis

سهرات متنوعة تؤثث الدورة الخامسة لتظاهرة ليالي المحمدية الرمضانية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69a59a03e6ebd6.93779121_mikolqpfnhjeg.jpg>
Bookmark article    Publié le Lundi 02 Mars 2026 - 21:05 قراءة: 1 د, 2 ث
      
تنظم دار الثقافة ابن رشد بالمحمدية الدورة الخامسة لتظاهرة "ليالي المحمدية الرمضانية" من 7 الى 15  مارس 2026 وذلك تحت اشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بولاية بن عروس.
 وتنطلق فعاليات هذه التظاهرة التي تجمع بين الموسيقى الطربية والصوفية والروحانية، وفق ما أفادت به مديرة دار الثقافة ابن رشد بالمحمدية نورة المناعي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، بعرض فرجوي يحمل عنوان "عرض عرائس الفضاء" لجمعية ستار الفنون بالفضاء الخارجي لقبة الباي بالمحمدية يليه عرض موسيقي صوفي "الحال" للفنان امين لارتيستو.
 وأكدت نورة المناعي ان  جمهور ليالي المحمدية الرمضانية  سيسهرون  يوم  8 مارس الجاري مع عرض  موسيقي صوفي بعنوان "العمرة 2" وعرض "أوتار المحبة" لجمعية فرحة الفنون يوم 10 مارس  إضافة الى عرض موسيقي "الحان بين الماضي والحاضر" يوم 12 مارس بقية الباي بالمحمدية.

وسيكون للأطفال نصيب ضمن فعاليات هذه التظاهرة التي توزعت برمجتها بين ثلاثة فضاءات وهي فقبة الباي بالمحمدية وامام فضاءها الخارجي ودار الثقافة ابن رشد بالمحمدية حيث سيتابعون  يوم 14 مارس الجاري  عرض مسرحي بعنوان "الوصفة العجيبة" .
وستختتم فعاليات تظاهرة  ليالي المحمدية الرمضانية  يوم  15 مارس الجاري بتنظيم حفل ختان لمجموعة من الأطفال  بدار الثقافة ابن رشد بالمحمدية  وذلك ببادرة من المجتمع المدني .
 ويتخلل هذه التظاهرة الموجهة الى مختلف الشرائح العمرية تنظيم معرض للصناعات التقليدية بمشاركة مجموعة من الحرفيات بالمحمدية  للترويج لمنتوجاتهن  والتعريف بخاصيات المنطقة.  
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 324583

babnet
.

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 02 مارس 2026 | 12 رمضان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:42
18:16
15:44
12:38
06:49
05:23
الرطــوبة:
% 88
Babnet
Babnet20°
16° Babnet
الــرياح:
4.63 كم/س
Babnet
Babnet11°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
20°-11
19°-12
20°-13
17°-13
20°-13
  • Avoirs en devises 25096,0
  • (02/03)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,38261 DT
  • (02/03)
  • 1 $ = 2,87251 DT
  • Solde Compte du Trésor     (27/02)     1519,8 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (27/02)   27693 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet