سهرات متنوعة تؤثث الدورة الخامسة لتظاهرة ليالي المحمدية الرمضانية

تنظم دار الثقافة ابن رشد بالمحمدية الدورة الخامسة لتظاهرة "ليالي المحمدية الرمضانية" من 7 الى 15 مارس 2026 وذلك تحت اشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بولاية بن عروس.وتنطلق فعاليات هذه التظاهرة التي تجمع بين الموسيقى الطربية والصوفية والروحانية، وفق ما أفادت به مديرة دار الثقافة ابن رشد بالمحمدية نورة المناعي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، بعرض فرجوي يحمل عنوان "عرض عرائس الفضاء" لجمعية ستار الفنون بالفضاء الخارجي لقبة الباي بالمحمدية يليه عرض موسيقي صوفي "الحال" للفنان امين لارتيستو.وأكدت نورة المناعي ان جمهور ليالي المحمدية الرمضانية سيسهرون يوم 8 مارس الجاري مع عرض موسيقي صوفي بعنوان "العمرة 2" وعرض "أوتار المحبة" لجمعية فرحة الفنون يوم 10 مارس إضافة الى عرض موسيقي "الحان بين الماضي والحاضر" يوم 12 مارس بقية الباي بالمحمدية.وسيكون للأطفال نصيب ضمن فعاليات هذه التظاهرة التي توزعت برمجتها بين ثلاثة فضاءات وهي فقبة الباي بالمحمدية وامام فضاءها الخارجي ودار الثقافة ابن رشد بالمحمدية حيث سيتابعون يوم 14 مارس الجاري عرض مسرحي بعنوان "الوصفة العجيبة" .وستختتم فعاليات تظاهرة ليالي المحمدية الرمضانية يوم 15 مارس الجاري بتنظيم حفل ختان لمجموعة من الأطفال بدار الثقافة ابن رشد بالمحمدية وذلك ببادرة من المجتمع المدني .ويتخلل هذه التظاهرة الموجهة الى مختلف الشرائح العمرية تنظيم معرض للصناعات التقليدية بمشاركة مجموعة من الحرفيات بالمحمدية للترويج لمنتوجاتهن والتعريف بخاصيات المنطقة.