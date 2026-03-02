وزير الحرب الأمريكي: مستعدون للذهاب إلى أقصى حد في العملية ضد إيران

صرّح وزير الحرب الأمريكيأن الولايات المتحدة مستعدة لاتخاذ كل ما تراه ضرورياً في عمليتها العسكرية ضد إيران.وقال خلال مؤتمر صحفي إن الرئيس Donald Trump “واثق من أن أعداء الولايات المتحدة يدركون أننا سنذهب إلى أقصى حد تقتضيه المصالح الأمريكية”.وأوضح هيغسيث أن العملية العسكرية التي تحمل اسمهي عملية جوية بحتة، مضيفاً أنها انطلقت قبل يومين بأوامر مباشرة من ترامب.وقال في كلمة ألقاها من مقر البنتاغون إن العملية تُعد “الأكثر فتكاً وتعقيداً ودقة في التاريخ”، على حد تعبيره، من دون الإشارة إلى أي عنصر بري محتمل ضمن الخطة العسكرية.وأكد وزير الحرب أن العملية الأمريكية – الإسرائيلية لا تهدف إلى تغيير النظام بالقوة في إيران، مضيفاً: “هذه ليست عملية لتغيير النظام كما يطلق عليها. لكن النظام قد تغير، والعالم أصبح أفضل بفضل ذلك”.وتأتي هذه التصريحات في ظل تصعيد عسكري متواصل، وسط ترقب دولي لتداعيات المواجهة وانعكاساتها على الاستقرار الإقليمي.