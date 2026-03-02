أردوغان ينعى علي خامنئي ويؤكد تضامن تركيا مع الشعب الإيراني

أعرب رجب طيب أردوغان عن حزنه إزاء وفاة المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية علي خامنئي، والتي أعلن عنها التلفزيون الإيراني رسمياً الأحد.وفي بيان نشره عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي، قدّم الرئيس التركي تعازيه إلى الشعب الإيراني، داعياً للفقيد بالرحمة، ومؤكداً أنه يتقدم بالعزاء باسم بلاده والأمة الإسلامية.وشدد أردوغان على وقوف تركيا إلى جانب الشعب الإيراني في هذه المرحلة، مؤكداً استمرار الجهود بالتعاون مع طهران من أجل عودة الاستقرار إلى المنطقة.كما دعا إلى إنهاء حالة الصراع والعودة إلى الحوار والدبلوماسية كخيار أساسي لتسوية الأزمات، محذراً من مخاطر التصعيد على أمن واستقرار شعوب الشرق الأوسط.ويأتي الموقف التركي في ظل تصعيد عسكري متسارع تشهده المنطقة، وسط دعوات دولية متزايدة لاحتواء التوتر ومنع اتساع رقعة المواجهات.