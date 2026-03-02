Babnet   Latest update 11:20 Tunis

الاعلان عن اطلاق كرسي الالكسو "فض النزاعات والرقمنة " يوم 4 مارس 2026 بمقر المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بتونس

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69a5649fd31981.92225627_liqofpjmhngke.jpg>
Publié le Lundi 02 Mars 2026 - 11:20
      
تنظم المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، ندوة علمية حول " الذكاء الاصطناعي واعادة تشكيل وظائف العدالة "، يوم الاربعاء 4 مارس الجاري، بمقر المنظمة بتونس العاصمة

وسيتم خلال الندوة اطلاق كرسي الالكسو " فض النزاعات والرقمنة " الذي يأتي في اطار تعزيز البحث العلمي والتفكير الاستشرافي حول التحولات الرقمية وانعكاساتها على منظومات العدالة وترسيخ دور التكنولوجيا الحديثة في تطوير آليات فض النزاعات ودعم العدالة الرقمية


ويتضمن البرنامج مداخلات حول " الذكاء الاصطناعي والمهن المشاركة في اقامة العدل " و" الذكاء الاصطناعي والفرص الجديدة للعدالة الرقمية " و" الذكاء الاصطناعي كأداة لتحقيق العدالة المدنية والجزائية " و"الذكاء الاصطناعي بين الفعالية القضائية وضمانات المحاكمة العادلة " اضافة الى جلسة نقاش موسعة حول العدالة الخوارزمية وأي دور للقاضي وأي حدود للتقنية؟


وكانت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، قد أعلنت في جويلية 2025، اعتماد ميثاقها لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي الذي يعد خطوة استراتيجية رائدة تهدف إلى توفير إطار أخلاقي وتوجيهي شامل للدول العربية في التعامل مع الذكاء الاصطناعي، بما يعزز مبادئ العدالة والشفافية وحماية الخصوصية واحترام التنوع الثقافي والسيادة الرقمية ويشجع على الابتكار المسؤول والتعاون الإقليمي والدولي في هذا المجال الحيوي
