ارتفاع عدد الطائرات المسيرة الإسرائيلية من طراز "هيرميس" التي أسقطتها إيران إلى 21

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69a53dfc547ba2.28707514_fpmkgoiqljneh.jpg>

أسقطت الدفاعات الجوية الإيرانية طائرة مسيرة أخرى من طراز "هيرميس" تابعة للقوات الجوية الإسرائيلية ليصل عدد مسيرات "هيرميس" التي تم إسقاطها إلى 21، بحسب وكالة "تسنيم" للأنباء.



وكان الحرس الثوري الإيراني قد أكد، في 1 مارس، اعتراض 20 طائرة مسيرة "هيرميس".