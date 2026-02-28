ترمب: خامنئي مات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي، وأضاف أن المرشد الإيراني "لم يستطع الإفلات من أجهزة استخباراتنا وأنظمة التتبع المتطورة للغاية".وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو قد قال إن "هناك أدلة متزايدة على أن خامنئي لم يعد على قيد الحياة"، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن استهداف خامنئي جرى بالتنسيق المشترك بين تل أبيب وواشنطن، لكن إسرائيل هي مَن نفذته.في المقابل، أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن خامنئي "بخير وصحة تامة".وشنت أمريكا وإسرائيل هجوما مشتركا واسعا على إيران، منذ صباح اليوم السبت، إذ دوّت انفجارات في العاصمة طهران وعدد من المدن بينها قم وأصفهان وكرمانشاه وكرج.وشملت الغارات -وفق الجيش الإسرائيلي– مهاجمة 500 هدف في إيران شملت دفاعات جوية ومنصات إطلاق صواريخ، في الوقت الذي رصدت فيه الجزيرة إطلاق صفارات الإنذار في إسرائيل 528 مرة بسبب القصف الإيراني.وردَّت طهران بإطلاق موجة صاروخية واسعة استهدفت مناطق متفرقة من إسرائيل، وما قالت إنها "قواعد أمريكية في المنطقة"، وقال الحرس الثوري الإيراني إنه شن سلسلة هجمات استهدفت قواعد ومراكز عسكرية أمريكية وإسرائيلية بالمنطقة، في حين أعربت دول الخليج عن قلقها البالغ إزاء التصعيد الخطير في المنطقة، مستنكرة بشدة "استهداف إيران لوحدة وسلامة أراضي دول عربية وانتهاك سيادتها".