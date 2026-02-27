Babnet   Latest update 07:40 Tunis

إعلام: تقارير الاستخبارات الأمريكية تناقض تأكيدات ترامب حول تهديد إيراني بصواريخ عابرة للقارات

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69a12c69adb701.17072997_qniefpmgokhjl.jpg>
Bookmark article    Publié le Vendredi 27 Février 2026 - 06:31 قراءة: 0 د, 33 ث
      
أفادت "رويترز" نقلا عن مصادر مطلعة بأن تأكيدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول امتلاك إيران قريبا صاروخا قادرا على ضرب الولايات المتحدة، تتناقض مع تقارير الاستخبارات الأمريكية.

وكان ترامب قد ادعى سابقاً أن إيران طورت بالفعل صواريخ قادرة على الوصول إلى أوروبا، وأنها تعمل على تطوير صواريخ قادرة على الوصول إلى الولايات المتحدة.


ويشير تقييم غير سري أجرته وكالة استخبارات الدفاع الأمريكية يشير إلى أن إيران قد تحتاج حتى عام 2035 لتطوير صاروخ باليستي عابر للقارات قابل للتشغيل، استنادا إلى منصات إطلاق الأقمار الصناعية الموجودة لديها حاليا"


تأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه المنطقة توتراً متصاعداً، مع استمرار المفاوضات النووية بين واشنطن وطهران، ونشر حاملات طائرات أمريكية إضافية في الشرق الأوسط.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 324356

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 27 فيفري 2026 | 9 رمضان 1447
نزول جمرة الماء
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:40
18:14
15:42
12:39
06:53
05:27
نزول جمرة الماء
الرطــوبة:
% 100
Babnet
Babnet23°
10° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet10°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
23°-10
22°-11
21°-11
20°-12
20°-13
  • Avoirs en devises 25399,1
  • (26/02)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,37496 DT
  • (26/02)
  • 1 $ = 2,88387 DT
  • Solde Compte du Trésor     (25/02)     1338,2 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (25/02)   27562 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 07:40 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>