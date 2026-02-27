إعلام: تقارير الاستخبارات الأمريكية تناقض تأكيدات ترامب حول تهديد إيراني بصواريخ عابرة للقارات

أفادت "رويترز" نقلا عن مصادر مطلعة بأن تأكيدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول امتلاك إيران قريبا صاروخا قادرا على ضرب الولايات المتحدة، تتناقض مع تقارير الاستخبارات الأمريكية.وكان ترامب قد ادعى سابقاً أن إيران طورت بالفعل صواريخ قادرة على الوصول إلى أوروبا، وأنها تعمل على تطوير صواريخ قادرة على الوصول إلى الولايات المتحدة.ويشير تقييم غير سري أجرته وكالة استخبارات الدفاع الأمريكية يشير إلى أن إيران قد تحتاج حتى عام 2035 لتطوير صاروخ باليستي عابر للقارات قابل للتشغيل، استنادا إلى منصات إطلاق الأقمار الصناعية الموجودة لديها حاليا"تأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه المنطقة توتراً متصاعداً، مع استمرار المفاوضات النووية بين واشنطن وطهران، ونشر حاملات طائرات أمريكية إضافية في الشرق الأوسط.