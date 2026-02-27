مدنين:انطلاق البرمجة الرمضانية الثقافية بتظاهرة "ليالي رمضان"

ووفي هذا الاطار استهل المركب الثقافي بمدنين في فعاليات ليالي رمضان بسهرة اولى احتضنها المركز الجامعي للتنشيط الثقافي والرياضي بمدنين، في اطار انفتاح المؤسسة الثقافية على الوسط الطلابي تفعيلا لاتفاقية مبرمة بين وزارتي الشؤون الثقافية والتعليم العالي وفق المندوب الجهوي للشؤون الثقافية بمدنين طارق المحظاوي.وتضمنت هذه السهرة التي اخذت عنوانا لها فوانيس جامعية تقديم عروض سينمائية من خلال فيلمين روائيين "قدحة" للمخرج انيس الاسود و"نصف روح" للمخرج مروان الطرابلسي تابعها عدد من الطلبة، على ان تتواصل بقية الفعاليات بسهرات منها الموسيقية على ايقاع الموشحات والطرب والانشاد والسينما والتنشيط بما يتماشى وخصوصيات شهر رمضان المعظم حتى يوم 13 مارس في برمجة متنوعة وثرية تعطي ليالي هذا الشهر رونقه ونفحاته.وسيتوزع البرنامج الثقافي الرمضاني بمختلف المعتمديات بليالي رمضان في حومة السوق واجيم وميدون وبني خداش، ببرمجة تتماشى مع هذا الشهر من خلال العروض الصوفية والموسيقى الوترية وعروض تنشيطية للاطفال مع برمجة خصوصية بمعتمدية بن قردان تزامن مع احياء ملحمة بن قردان التي تم الاتفاق على تنويع البرمجة مع اكساب الفقرات طابعا قيميا يتماشى وطبيعة الملحمة في احياء ذكرى شهداء سقطوا فيها حسب المحضاوي.وتساهم هذه الاختيارات الفنية في اضفاء حركية على مختلف المناطق في مدنين فضلا عن تشجيع الفرق الفنية المحلية التي تنشط بالجهة لتقديم عروضها وخاصة من المنشدين، ويذكر ان أغلب العروض حظيت بدعم من وزارة الشؤون الثقافية ومنها عرض الفنانة لبنة نعمان وغيرهم.