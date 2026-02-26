Babnet   Latest update 22:40 Tunis

نائب ديمقراطي يدعو ترامب للإدلاء بشهادته أمام الكونغرس في قضية إبستين

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69a0b3f91e4b34.89982018_mhoelnkqigpfj.jpg>
Bookmark article    Publié le Jeudi 26 Février 2026 - 21:57 قراءة: 1 د, 17 ث
      
دعا النائب الديمقراطي Robert Garcia الرئيس الأمريكي Donald Trump إلى الإدلاء بشهادته أمام لجنة الرقابة والإصلاح في مجلس النواب، في إطار التحقيقات المتعلقة بملف Jeffrey Epstein وشبكة علاقاته.

وتتمتع لجنة الرقابة في مجلس النواب بصلاحيات استدعاء الشهود والاطلاع على الوثائق الفيدرالية، وهي تنظر في جوانب متعددة من القضية، من بينها طبيعة علاقات إبستين بشخصيات سياسية ومالية بارزة، إضافة إلى كيفية تعامل مؤسسات إنفاذ القانون مع ملفه قبل وفاته سنة 2019 أثناء احتجازه في نيويورك.


واعتبر غارسيا أن أي شخصية عامة ورد اسمها في سياق علاقات سابقة مع إبستين “ينبغي أن تقدم إفادة واضحة تحت القسم”، بهدف تبديد الشكوك وتعزيز الشفافية، مشيرا إلى مبدأ “المساءلة بالتساوي” كإطار سياسي وقانوني للتحرك.


وكان اسم ترامب قد ظهر في سجلات طيران ووثائق قضائية مرتبطة بإبستين، إلى جانب أسماء أخرى من عالم السياسة والأعمال. ورغم أن ورود الاسم في تلك السجلات لا يعني ثبوت ارتكاب مخالفات، فإنه ظل محل جدل سياسي متجدد مع كل دفعة جديدة من الوثائق التي تفرج عنها المحاكم.

ويمثل توجيه دعوة أو إصدار مذكرة استدعاء لرئيس خطوة ذات أبعاد سياسية وقانونية معقدة. فبإمكان اللجنة من الناحية النظرية إصدار مذكرة استدعاء، غير أن الامتثال لها قد يفتح مسارا قضائيا مطولا في حال الطعن فيها أمام المحاكم، كما أن أي شهادة علنية ستجري في سياق انتخابي واستقطابي حاد.

وفي المقابل، يتوقع أن ينظر الجمهوريون إلى الخطوة باعتبارها ذات دوافع سياسية، بينما يطرحها الديمقراطيون في إطار استكمال التحقيقات وكشف ملابسات القضية بشكل كامل.

ويبقى التساؤل مطروحا حول ما إذا كانت الدعوة ستتحول إلى استدعاء رسمي، وما إذا كان ترامب سيوافق على الإدلاء بشهادته طوعا أم سيلجأ إلى الطعن القانوني في الإجراء.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 324350

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 26 فيفري 2026 | 8 رمضان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:39
18:13
15:41
12:39
06:54
05:28
الرطــوبة:
% 100
Babnet
Babnet23°
14° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet10°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
23°-10
23°-11
22°-11
21°-11
20°-12
  • Avoirs en devises 25399,1
  • (26/02)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,37496 DT
  • (26/02)
  • 1 $ = 2,88387 DT
  • Solde Compte du Trésor     (25/02)     1338,2 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (25/02)   27562 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 22:40 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>