أكسيوس: كوشنر وويتكوف يشعران بخيبة أمل من موقف إيران في مفاوضات جنيف

نقل موقع Axios عن مصدر مطلع أن المبعوثين الأمريكيين الخاصين Jared Kushner وSteve Witkoff عبّرا عن خيبة أملهما إزاء موقف الوفد الإيراني خلال الجلسة الصباحية من المفاوضات المنعقدة في جنيف.ولم يكشف المصدر تفاصيل نقاط الخلاف، مكتفيا بالإشارة إلى أن الجلسة المسائية بين الجانبين الأمريكي والإيراني تواصلت لاحقا.وكان كوشنر وويتكوف قد أجريا أكثر من ثلاث ساعات من المباحثات مع وزير الخارجية الإيراني Abbas Araghchi، في إطار مساعٍ لتحقيق اختراق في الملف النووي، وسط تقديرات تعتبر هذه الجولة محطة حاسمة قبل اتخاذ خيارات بديلة.من جانبه، أفاد وزير الخارجية العماني Badr bin Hamad Al Busaidi، الذي يتولى الوساطة بين الطرفين، بأن المحادثات ستُستأنف بعد استراحة، موضحا أن الجانبين كانا يتبادلان “أفكارا إبداعية وإيجابية” بهدف إحراز تقدم إضافي.وبحسب المعطيات المتداولة، دخلت الولايات المتحدة المفاوضات بمطالب رئيسية، من بينها أن يكون أي اتفاق مستقبلي ساري المفعول لأجل غير محدد، وأن تتخلى إيران عن مخزونها الذي يقدَّر بنحو 10 آلاف كيلوغرام من اليورانيوم المخصب. كما أبدت واشنطن استعدادا للنظر في مسألة تخصيب إيران لليورانيوم، شرط تقديم ضمانات بعدم وجود مسار نحو تطوير سلاح نووي.وفي تطور لافت، كتب Ali Shamkhani، المستشار البارز للمرشد الإيراني Ali Khamenei، عبر منصة X، أن “الاتفاق الفوري في متناول اليد” إذا كان المطلب الأمريكي يقتصر على عدم سعي إيران لامتلاك سلاح نووي، مؤكدا أن ذلك “يتوافق” مع فتوى خامنئي والعقيدة الدفاعية الإيرانية.وأضاف شمخاني أن عراقجي يتمتع بـ“الدعم والصلاحيات الكافية” للتوصل إلى اتفاق، في إشارة إلى جاهزية الوفد الإيراني لاتخاذ قرار نهائي في حال توافرت الشروط المناسبة.