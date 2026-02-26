Babnet   Latest update 22:40 Tunis

أكسيوس: كوشنر وويتكوف يشعران بخيبة أمل من موقف إيران في مفاوضات جنيف

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69a0b2a4128b56.68592688_oipmnehfjqglk.jpg>
Bookmark article    Publié le Jeudi 26 Février 2026 - 21:32 قراءة: 1 د, 12 ث
      
نقل موقع Axios عن مصدر مطلع أن المبعوثين الأمريكيين الخاصين Jared Kushner وSteve Witkoff عبّرا عن خيبة أملهما إزاء موقف الوفد الإيراني خلال الجلسة الصباحية من المفاوضات المنعقدة في جنيف.

ولم يكشف المصدر تفاصيل نقاط الخلاف، مكتفيا بالإشارة إلى أن الجلسة المسائية بين الجانبين الأمريكي والإيراني تواصلت لاحقا.


وكان كوشنر وويتكوف قد أجريا أكثر من ثلاث ساعات من المباحثات مع وزير الخارجية الإيراني Abbas Araghchi، في إطار مساعٍ لتحقيق اختراق في الملف النووي، وسط تقديرات تعتبر هذه الجولة محطة حاسمة قبل اتخاذ خيارات بديلة.


من جانبه، أفاد وزير الخارجية العماني Badr bin Hamad Al Busaidi، الذي يتولى الوساطة بين الطرفين، بأن المحادثات ستُستأنف بعد استراحة، موضحا أن الجانبين كانا يتبادلان “أفكارا إبداعية وإيجابية” بهدف إحراز تقدم إضافي.

وبحسب المعطيات المتداولة، دخلت الولايات المتحدة المفاوضات بمطالب رئيسية، من بينها أن يكون أي اتفاق مستقبلي ساري المفعول لأجل غير محدد، وأن تتخلى إيران عن مخزونها الذي يقدَّر بنحو 10 آلاف كيلوغرام من اليورانيوم المخصب. كما أبدت واشنطن استعدادا للنظر في مسألة تخصيب إيران لليورانيوم، شرط تقديم ضمانات بعدم وجود مسار نحو تطوير سلاح نووي.

وفي تطور لافت، كتب Ali Shamkhani، المستشار البارز للمرشد الإيراني Ali Khamenei، عبر منصة X، أن “الاتفاق الفوري في متناول اليد” إذا كان المطلب الأمريكي يقتصر على عدم سعي إيران لامتلاك سلاح نووي، مؤكدا أن ذلك “يتوافق” مع فتوى خامنئي والعقيدة الدفاعية الإيرانية.

وأضاف شمخاني أن عراقجي يتمتع بـ“الدعم والصلاحيات الكافية” للتوصل إلى اتفاق، في إشارة إلى جاهزية الوفد الإيراني لاتخاذ قرار نهائي في حال توافرت الشروط المناسبة.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 324349

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 26 فيفري 2026 | 8 رمضان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:39
18:13
15:41
12:39
06:54
05:28
الرطــوبة:
% 100
Babnet
Babnet23°
14° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet10°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
23°-10
23°-11
22°-11
21°-11
20°-12
  • Avoirs en devises 25399,1
  • (26/02)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,37496 DT
  • (26/02)
  • 1 $ = 2,88387 DT
  • Solde Compte du Trésor     (25/02)     1338,2 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (25/02)   27562 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 22:40 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>