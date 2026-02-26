Babnet   Latest update 13:28 Tunis

عُمان: الوفدان الأمريكي والإيراني في جنيف يُبدِيان انفتاحا نحو حلول جديدة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69a038670f3f71.93588122_kfnjpohmiqleg.jpg>
Publié le Jeudi 26 Février 2026 - 13:09
      
وكالات - أعلنت وزارة الخارجية في سلطنة عُمان أن وفدي الولايات المتحدة وإيران بحثا، اليوم الخميس في جنيف، مقترحات إيرانية جديدة لتسوية الملف النووي، إلى جانب المطالب الأمريكية، وذلك في إطار الجولة الثالثة من المفاوضات غير المباشرة بين الجانبين بوساطة عُمانية.

وذكرت الخارجية العُمانية، في بيان، أنه تم خلال اللقاء استعراض المقترحات التي قدمها الجانب الإيراني، فضلا عن المقترحات والطلبات المقابلة من المفاوضين الأمريكيين، في سياق مساعٍ لتقريب وجهات النظر بشأن القضايا العالقة.


وأشارت الوزارة إلى أن الوفدين أظهرا انفتاحا تجاه إيجاد حلول جديدة، في مؤشر على استعداد الطرفين للنظر في صيغ بديلة قد تمهد لتفاهمات أوسع.


وأكد وزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البوسعيدي استمرار الجهود بوتيرة مكثفة وبنّاءة، مشيرا إلى وجود انفتاح غير مسبوق من الجانبين على الأفكار والحلول المبتكرة، والعمل على تهيئة الظروف الملائمة للتقدم نحو اتفاق عادل يتضمن ضمانات مستدامة.

وتأتي هذه الجولة من المفاوضات في ظل مساعٍ دبلوماسية متواصلة تقودها سلطنة عُمان لتسهيل الحوار بين واشنطن وطهران، بهدف تسوية النزاع المرتبط بالبرنامج النووي الإيراني، وتقليص منسوب التوتر في المنطقة عبر آلية تفاوضية غير مباشرة.
