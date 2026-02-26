Babnet   Latest update 15:08 Tunis

الجمعية التونسية لطب الغدد والسكري تطلق الدورة الثالثة لجائزة "ترياق" لسنة 2026

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69a0326a32e411.83225115_jqhnmlefgkpoi.jpg>
Publié le Jeudi 26 Février 2026 - 14:45
      
أعلنت الجمعية التونسية لطب الغدد الصماء والسكري والأمراض الاستقلابية عن فتح باب الترشح لنيل جائزة "ترياق" للبحث في داء السكري في دورتها الثالثة لسنة 2026، بمناسبة تنظيم المؤتمر الوطني الرابع والثلاثين للجمعية من 16 إلى 18 أفريل 2026.

وتهدف هذه الجائزة إلى تثمين الأعمال العلمية المتميزة وتشجيع الباحثين والأطباء على تطوير البحث في مجال داء السكري والأمراض الأيضية، في ظلّ التحديات الصحية المتزايدة التي يطرحها هذا المرض في تونس والعالم.


وتندرج الجائزة ضمن فعاليات المؤتمر الذي يسعى إلى تبادل أحدث المستجدات العلمية في مجالات طب الغدد الصماء وداء السكري والأمراض الاستقلابية، إلى جانب تنظيم جلسات علمية وورشات عمل متخصصة تسلط الضوء على التطورات في التشخيص والعلاج.


وأفادت الجمعية التونسية لطب الغدد الصماء والسكري والأمراض الاستقلابية أنه تمّ تحديد يوم 14 مارس 2026 كآخر أجل لقبول ملفات الترشح، داعية الباحثين والأطباء المعنيين إلى إرسال ملفاتهم عبر البريد الإلكتروني التالي: endocrino.tunisie@gmail.com

وتُعدّ جائزة "ترياق" محطة علمية هامة ضمن فعاليات المؤتمر الوطني للجمعية، حيث تشكل فضاء لتكريم أفضل البحوث وتسليط الضوء على الجهود الوطنية المبذولة في مجال مكافحة داء السكري والأمراض الاستقلابية.
الخميس 26 فيفري 2026 | 8 رمضان 1447
Babnet

Latest update 15:08 Tunis

Babnet

