الجمعية التونسية لطب الغدد والسكري تطلق الدورة الثالثة لجائزة "ترياق" لسنة 2026

أعلنت الجمعية التونسية لطب الغدد الصماء والسكري والأمراض الاستقلابية عن فتح باب الترشح لنيل جائزة "ترياق" للبحث في داء السكري في دورتها الثالثة لسنة 2026، بمناسبة تنظيم المؤتمر الوطني الرابع والثلاثين للجمعية من 16 إلى 18 أفريل 2026.وتهدف هذه الجائزة إلى تثمين الأعمال العلمية المتميزة وتشجيع الباحثين والأطباء على تطوير البحث في مجال داء السكري والأمراض الأيضية، في ظلّ التحديات الصحية المتزايدة التي يطرحها هذا المرض في تونس والعالم.وتندرج الجائزة ضمن فعاليات المؤتمر الذي يسعى إلى تبادل أحدث المستجدات العلمية في مجالات طب الغدد الصماء وداء السكري والأمراض الاستقلابية، إلى جانب تنظيم جلسات علمية وورشات عمل متخصصة تسلط الضوء على التطورات في التشخيص والعلاج.وأفادت الجمعية التونسية لطب الغدد الصماء والسكري والأمراض الاستقلابية أنه تمّ تحديد يوم 14 مارس 2026 كآخر أجل لقبول ملفات الترشح، داعية الباحثين والأطباء المعنيين إلى إرسال ملفاتهم عبر البريد الإلكتروني التالي: endocrino.tunisie@gmail.comوتُعدّ جائزة "ترياق" محطة علمية هامة ضمن فعاليات المؤتمر الوطني للجمعية، حيث تشكل فضاء لتكريم أفضل البحوث وتسليط الضوء على الجهود الوطنية المبذولة في مجال مكافحة داء السكري والأمراض الاستقلابية.