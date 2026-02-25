باريس سان جيرمان يبلغ ثمن النهائي ويواصل حملة الدفاع عن لقبه القاري

حجز باريس سان جيرمان بطاقة العبور إلى الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عقب تعادله مساء الأربعاء مع ضيفه موناكو بنتيجة 2-2 في إياب الملحق المكمل، مستفيدا من فوزه ذهابا بنتيجة 3-2.وشهدت مواجهة “الدربي” الفرنسي على ملعب “حديقة الأمراء” إثارة متواصلة، حيث بادر موناكو بافتتاح التسجيل عبر لاعب وسطه الفرنسي ماغنيس أكليوش في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.وفي الفترة الثانية، نجح الفريق الباريسي في قلب المعطيات بتسجيل هدفين متتاليين، حملا توقيع البرازيلي ماركينيوس في الدقيقة 60، ثم الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا في الدقيقة 66.وقبل صافرة النهاية، أدرك المدافع الهولندي جوردان تيزيه التعادل لموناكو، غير أن النتيجة لم تكن كافية لتغيير مصير التأهل، بعدما رجحت كفة باريس سان جيرمان بمجموع 5-4 في المباراتين.وبهذا التأهل، يواصل الفريق الباريسي مشواره في المسابقة القارية، محافظا على آماله في الدفاع عن اللقب.