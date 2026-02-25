شركات عالمية تطالب باسترداد مليارات الدولارات من الرسوم الجمركية الأمريكية

باشرت شركات دولية كبرى إجراءات قضائية لاسترداد الرسوم الجمركية التي دفعتها للحكومة الأمريكية، وذلك عقب حكم المحكمة العليا الأمريكية القاضي بعدم قانونية الرسوم التي فُرضت في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.وشملت الدعاوى القضائية الجديدة كلاً من مجموعةالفرنسية لمستحضرات التجميل، وشركةالبريطانية المتخصصة في الأجهزة المنزلية، إلى جانب شركةلصناعة العدسات اللاصقة. وتم إيداع القضايا أماممطلع الأسبوع الجاري، لتنضم هذه الشركات إلى قائمة متنامية من المؤسسات التي تسعى لاسترداد مبالغ دفعتها بموجب ما يعرف بإجراءات التجارة الطارئة.وكانت شركات أخرى قد تحركت في الاتجاه ذاته، من بينها شركةللنقل العالمي، وشركةالأمريكية لمستحضرات العناية بالبشرة والعطور.ووفق وثائق قضائية، تقدم أكثر منبدعاوى مماثلة، من ضمنهم متجر التجزئةوشركة تصنيع الإطارات. ويتوقع مختصون في قانون التجارة موجة إضافية من القضايا خلال الفترة المقبلة، مع سعي الشركات إلى استرجاع مبالغ قد تصل إلى مليارات الدولارات.ويقدّر اقتصاديون أن ما يصل إلىمن الرسوم الجمركية الأمريكية قد يكون قابلاً للاسترداد، بعدما رأت المحكمة العليا أن استخدام قانون السلطات الاقتصادية الطارئة الدولية لفرض رسوم على السلع المستوردة تجاوز الصلاحيات المخولة للرئيس، باعتبار أن هذا القانون يندرج أساساً ضمن إطار العقوبات وليس الرسوم الجمركية.ولا تزال الآلية القانونية للاسترداد غير محسومة، إذ يتعين على محكمة أدنى درجة تحديد الإجراءات التنفيذية، وهو ما قد يستغرق أشهراً أو حتى سنوات.وأشارت بعض الشركات في ملفاتها إلى أنها كانت المستورد الرسمي للسلع المشمولة بالرسوم، فيما لم تحدد مجموعةحتى الآن القيمة المالية التي تطالب باسترجاعها.