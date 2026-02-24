Babnet   Latest update 07:44 Tunis

ترامب ينفي تقارير عن معارضة قائد عسكري للحرب مع إيران

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/699d3d037f2214.50886143_gopfnejkhmqli.jpg>
Bookmark article    Publié le Mardi 24 Février 2026 - 06:42 قراءة: 1 د, 9 ث
      
هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما وصفها بـ"الأخبار المضللة" التي تزعم معارضة الجنرال دانيال كين (رازين) دخول بلاده في حرب مع إيران، مؤكدا أن هذه التقارير "محض افتراء".

وكتب ترامب على منصته "تروث سوشيال": "انتشرت مؤخرا العديد من الأخبار المضللة من وسائل الإعلام التي تدّعي أن الجنرال دانيال كين، المعروف أحيانا باسم رازين، يعارض دخولنا في حرب مع إيران. هذه الأخبار لا تُنسب إلى أي جهة، وهي محض افتراء".


وأشاد الرئيس الأمريكي بالجنرال كين، مشيرا إلى أنه "كغيره، لا يرغب في الحرب، لكنه يرى أنه إذا اتُخذ قرار بمواجهة إيران عسكريا، فسيكون النصر حليفا سهلا".


وكشف ترامب أن كين كان مسؤولا عن عملية "مطرقة منتصف الليل" التي استهدفت البرنامج النووي الإيراني، مؤكدا أن البرنامج "لم يعد قيد التطوير، بل دُمّر تمامًا بواسطة قاذفاتنا العملاقة من طراز B-2".

وأضاف ترامب: "رازين كين قائد عسكري بارع، ويمثل أقوى جيش في العالم. لم يتحدث قط عن عدم مواجهة إيران، ولا حتى عن الضربات المحدودة المزعومة التي قرأت عنها، فهو لا يعرف سوى شيء واحد: كيف ينتصر، وإذا طُلب منه ذلك، فسيكون في طليعة المنتصرين".

واختتم ترامب تصريحه بتوجيه رسالة إلى إيران، قائلا: "كل ما كُتب عن حرب محتملة مع إيران كُتب بشكل خاطئ، وعن قصد. أنا صاحب القرار، وأفضّل التوصل إلى اتفاق على عدمه، ولكن إن لم نتوصل إلى اتفاق، فسيكون يوما عصيبا على ذلك البلد، وللأسف الشديد، على شعبه أيضا، لأنهم عظماء ورائعون، وما كان ينبغي أن يحدث لهم شيء كهذا أبدا".
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 324174

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 24 فيفري 2026 | 6 رمضان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:37
18:11
15:40
12:39
06:57
05:31
الرطــوبة:
% 81
Babnet
Babnet22°
9° Babnet
الــرياح:
3.6 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
22°-9
22°-10
22°-10
21°-10
20°-10
  • Avoirs en devises 25198,5
  • (23/02)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,37154 DT
  • (23/02)
  • 1 $ = 2,88941 DT
  • Solde Compte du Trésor     (20/02)     913,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (20/02)   27467 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 07:44 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>