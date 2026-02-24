ترامب ينفي تقارير عن معارضة قائد عسكري للحرب مع إيران

وكتب ترامب على منصته "تروث سوشيال": "انتشرت مؤخرا العديد من الأخبار المضللة من وسائل الإعلام التي تدّعي أن الجنرال دانيال كين، المعروف أحيانا باسم رازين، يعارض دخولنا في حرب مع إيران. هذه الأخبار لا تُنسب إلى أي جهة، وهي محض افتراء".وأشاد الرئيس الأمريكي بالجنرال كين، مشيرا إلى أنه "كغيره، لا يرغب في الحرب، لكنه يرى أنه إذا اتُخذ قرار بمواجهة إيران عسكريا، فسيكون النصر حليفا سهلا".وكشف ترامب أن كين كان مسؤولا عن عملية "مطرقة منتصف الليل" التي استهدفت البرنامج النووي الإيراني، مؤكدا أن البرنامج "لم يعد قيد التطوير، بل دُمّر تمامًا بواسطة قاذفاتنا العملاقة من طراز B-2".وأضاف ترامب: "رازين كين قائد عسكري بارع، ويمثل أقوى جيش في العالم. لم يتحدث قط عن عدم مواجهة إيران، ولا حتى عن الضربات المحدودة المزعومة التي قرأت عنها، فهو لا يعرف سوى شيء واحد: كيف ينتصر، وإذا طُلب منه ذلك، فسيكون في طليعة المنتصرين".واختتم ترامب تصريحه بتوجيه رسالة إلى إيران، قائلا: "كل ما كُتب عن حرب محتملة مع إيران كُتب بشكل خاطئ، وعن قصد. أنا صاحب القرار، وأفضّل التوصل إلى اتفاق على عدمه، ولكن إن لم نتوصل إلى اتفاق، فسيكون يوما عصيبا على ذلك البلد، وللأسف الشديد، على شعبه أيضا، لأنهم عظماء ورائعون، وما كان ينبغي أن يحدث لهم شيء كهذا أبدا".