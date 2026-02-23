لبنان: السفارة الأمريكية في بيروت تأمر موظفين حكوميين وأفراد أسرهم بالمغادرة
قالت السفارة الأمريكية في بيروت، يوم الاثنين، إنها أمرت موظفي الحكومة غير المكلفين بمهام طارئة وأفراد أسرهم بالمغادرة نظرا للوضع الأمني في العاصمة اللبنانية.
وأوضحت السفارة في بيان مقتضب أن وزارة الخارجية الأمريكية أصدرت قرارا بمغادرة الموظفين غير المعنيين بالحالات الطارئة وأفراد أسرهم بسبب الوضع الأمني في بيروت، مشيرة إلى أنه يُمنع موظفو السفارة من السفر لأغراض شخصية دون إذن مسبق.
وأكدت أن قيود سفر إضافية قد تُفرض على الموظفين الأمريكيين الخاضعين لمسؤولية رئيس البعثة الأمنية، عند إشعار قصير أو دون إشعار، بسبب تصاعد المخاوف أو التهديدات الأمنية.
تحذير من السفر إلى لبنانمن جانبها، دعت وزارة الخارجية الأمريكية إلى تجنب السفر إلى لبنان بسبب الجريمة والإرهاب والاضطرابات المدنية والاختطاف والألغام الأرضية غير المنفجرة وخطر النزاعات المسلحة في بعض المناطق، خاصة القريبة من الحدود.
وأفادت بأن موظفي القنصلية في السفارة الأمريكية قد لا يتمكنون دائما من السفر لتقديم المساعدة للمواطنين الأمريكيين داخل لبنان، في ظل ما وصفته بـالتهديد الخطير الذي يواجه موظفي الحكومة الأمريكية في بيروت.
كما أشارت إلى أن سياسات الأمن الداخلي للسفارة قد يتم تعديلها في أي وقت ودون إشعار مسبق.
مخاطر أمنية متزايدةلفتت الوزارة إلى أن جماعات إرهابية تواصل التخطيط لهجمات محتملة في لبنان، وقد ينفذ مسلحون هجمات دون سابق إنذار، مستهدفين مواقع سياحية ومراكز نقل وأسواقا ومراكز تجارية ومرافق حكومية.
وأشارت إلى ارتفاع جرائم العنف، بما في ذلك العنف السياسي، إضافة إلى وقوع عمليات اختطاف بدوافع مالية أو سياسية أو عائلية، مع احتمال ارتباط بعض المشتبه بهم بمنظمات إرهابية أو إجرامية.
كما حذرت من مخاطر الألغام الأرضية غير المنفجرة ومخلفات الحرب على طول الحدود مع سوريا، داعية إلى الالتزام بإشارات التحذير وعدم الخروج عن الطرق المحددة.
مناطق التحذير – المستوى 4* جنوب لبنان – المستوى 4: لا تسافر / غادر إذا كنت هناك
يشمل جميع المناطق جنوب مدينة صيدا، بما في ذلك المناطق الداخلية.
* الحدود مع سوريا – المستوى 4: لا تسافر / غادر إذا كنت هناك
شهدت اشتباكات بين قوات الأمن اللبنانية وجماعات سورية، فضلا عن غارات جوية مؤخرا.
* مخيمات اللاجئين – المستوى 4: لا تسافر / غادر إذا كنت هناك
بسبب تعرضها لأعمال عنف تشمل إطلاق نار وتفجيرات.
كما حذرت الخارجية الأمريكية من مخاطر السفر على متن رحلات جوية تحلق فوق سوريا، بما في ذلك بعض الرحلات من وإلى بيروت.
إجلاء احترازي وتطورات إقليميةوكانت قناة LBC اللبنانية قد أفادت في وقت سابق بأن السفارة الأمريكية أجلت عشرات من موظفيها عبر مطار رفيق الحريري الدولي كإجراء احترازي على خلفية التطورات الإقليمية.
ويتزامن القرار مع تصاعد الحديث عن ضربة عسكرية أمريكية محتملة ضد إيران، وغداة إعلان سلطنة عمان عن جولة مفاوضات جديدة بين واشنطن وطهران بشأن الملف النووي الإيراني في مدينة جنيف.
وتطالب الولايات المتحدة إيران بوقف أنشطة تخصيب اليورانيوم ونقل اليورانيوم المخصب إلى خارج البلاد، مع التلويح باستخدام القوة العسكرية. في المقابل، تؤكد طهران أن برنامجها النووي مخصص لأغراض سلمية، وتتوعد بالرد على أي هجوم عسكري.
وأوضحت السفارة في بيان مقتضب أن وزارة الخارجية الأمريكية أصدرت قرارا بمغادرة الموظفين غير المعنيين بالحالات الطارئة وأفراد أسرهم بسبب الوضع الأمني في بيروت، مشيرة إلى أنه يُمنع موظفو السفارة من السفر لأغراض شخصية دون إذن مسبق.
وأكدت أن قيود سفر إضافية قد تُفرض على الموظفين الأمريكيين الخاضعين لمسؤولية رئيس البعثة الأمنية، عند إشعار قصير أو دون إشعار، بسبب تصاعد المخاوف أو التهديدات الأمنية.
تحذير من السفر إلى لبنانمن جانبها، دعت وزارة الخارجية الأمريكية إلى تجنب السفر إلى لبنان بسبب الجريمة والإرهاب والاضطرابات المدنية والاختطاف والألغام الأرضية غير المنفجرة وخطر النزاعات المسلحة في بعض المناطق، خاصة القريبة من الحدود.
وأفادت بأن موظفي القنصلية في السفارة الأمريكية قد لا يتمكنون دائما من السفر لتقديم المساعدة للمواطنين الأمريكيين داخل لبنان، في ظل ما وصفته بـالتهديد الخطير الذي يواجه موظفي الحكومة الأمريكية في بيروت.
كما أشارت إلى أن سياسات الأمن الداخلي للسفارة قد يتم تعديلها في أي وقت ودون إشعار مسبق.
مخاطر أمنية متزايدةلفتت الوزارة إلى أن جماعات إرهابية تواصل التخطيط لهجمات محتملة في لبنان، وقد ينفذ مسلحون هجمات دون سابق إنذار، مستهدفين مواقع سياحية ومراكز نقل وأسواقا ومراكز تجارية ومرافق حكومية.
وأشارت إلى ارتفاع جرائم العنف، بما في ذلك العنف السياسي، إضافة إلى وقوع عمليات اختطاف بدوافع مالية أو سياسية أو عائلية، مع احتمال ارتباط بعض المشتبه بهم بمنظمات إرهابية أو إجرامية.
كما حذرت من مخاطر الألغام الأرضية غير المنفجرة ومخلفات الحرب على طول الحدود مع سوريا، داعية إلى الالتزام بإشارات التحذير وعدم الخروج عن الطرق المحددة.
مناطق التحذير – المستوى 4* جنوب لبنان – المستوى 4: لا تسافر / غادر إذا كنت هناك
يشمل جميع المناطق جنوب مدينة صيدا، بما في ذلك المناطق الداخلية.
* الحدود مع سوريا – المستوى 4: لا تسافر / غادر إذا كنت هناك
شهدت اشتباكات بين قوات الأمن اللبنانية وجماعات سورية، فضلا عن غارات جوية مؤخرا.
* مخيمات اللاجئين – المستوى 4: لا تسافر / غادر إذا كنت هناك
بسبب تعرضها لأعمال عنف تشمل إطلاق نار وتفجيرات.
كما حذرت الخارجية الأمريكية من مخاطر السفر على متن رحلات جوية تحلق فوق سوريا، بما في ذلك بعض الرحلات من وإلى بيروت.
إجلاء احترازي وتطورات إقليميةوكانت قناة LBC اللبنانية قد أفادت في وقت سابق بأن السفارة الأمريكية أجلت عشرات من موظفيها عبر مطار رفيق الحريري الدولي كإجراء احترازي على خلفية التطورات الإقليمية.
ويتزامن القرار مع تصاعد الحديث عن ضربة عسكرية أمريكية محتملة ضد إيران، وغداة إعلان سلطنة عمان عن جولة مفاوضات جديدة بين واشنطن وطهران بشأن الملف النووي الإيراني في مدينة جنيف.
وتطالب الولايات المتحدة إيران بوقف أنشطة تخصيب اليورانيوم ونقل اليورانيوم المخصب إلى خارج البلاد، مع التلويح باستخدام القوة العسكرية. في المقابل، تؤكد طهران أن برنامجها النووي مخصص لأغراض سلمية، وتتوعد بالرد على أي هجوم عسكري.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 324167