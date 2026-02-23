لبنان: السفارة الأمريكية في بيروت تأمر موظفين حكوميين وأفراد أسرهم بالمغادرة

تحذير من السفر إلى لبنان



مخاطر أمنية متزايدة



مناطق التحذير – المستوى 4



إجلاء احترازي وتطورات إقليمية



قالت، يوم الاثنين، إنها أمرتنظرا للوضع الأمني في العاصمة اللبنانية.وأوضحت السفارة في بيان مقتضب أنأصدرت قرارا بمغادرة الموظفين غير المعنيين بالحالات الطارئة وأفراد أسرهم بسبب، مشيرة إلى أنه يُمنع موظفو السفارة من السفر لأغراض شخصية دون إذن مسبق.وأكدت أنقد تُفرض على الموظفين الأمريكيين الخاضعين لمسؤولية رئيس البعثة الأمنية، عند إشعار قصير أو دون إشعار، بسبب تصاعد المخاوف أو التهديدات الأمنية.من جانبها، دعتإلىبسبب الجريمة والإرهاب والاضطرابات المدنية والاختطاف والألغام الأرضية غير المنفجرة وخطر النزاعات المسلحة في بعض المناطق، خاصة القريبة من الحدود.وأفادت بأن موظفي القنصلية في السفارة الأمريكية قد لا يتمكنون دائما من السفر لتقديم المساعدة للمواطنين الأمريكيين داخل لبنان، في ظل ما وصفته بـالذي يواجه موظفي الحكومة الأمريكية في بيروت.كما أشارت إلى أن سياسات الأمن الداخلي للسفارة قد يتم تعديلها في أي وقت ودون إشعار مسبق.لفتت الوزارة إلى أنتواصل التخطيط لهجمات محتملة في لبنان، وقد ينفذ مسلحون هجمات دون سابق إنذار، مستهدفين مواقع سياحية ومراكز نقل وأسواقا ومراكز تجارية ومرافق حكومية.وأشارت إلى ارتفاع، بما في ذلك العنف السياسي، إضافة إلى وقوعبدوافع مالية أو سياسية أو عائلية، مع احتمال ارتباط بعض المشتبه بهم بمنظمات إرهابية أو إجرامية.كما حذرت من مخاطرعلى طول الحدود مع سوريا، داعية إلى الالتزام بإشارات التحذير وعدم الخروج عن الطرق المحددة.يشمل جميع المناطق جنوب مدينة صيدا، بما في ذلك المناطق الداخلية.شهدت اشتباكات بين قوات الأمن اللبنانية وجماعات سورية، فضلا عن غارات جوية مؤخرا.بسبب تعرضها لأعمال عنف تشمل إطلاق نار وتفجيرات.كما حذرت الخارجية الأمريكية من مخاطر السفر على متن رحلات جوية تحلق فوق سوريا، بما في ذلك بعض الرحلات من وإلى بيروت.وكانت قناةاللبنانية قد أفادت في وقت سابق بأن السفارة الأمريكية أجلت عشرات من موظفيها عبركإجراء احترازي على خلفية التطورات الإقليمية.ويتزامن القرار مع تصاعد الحديث عن، وغداة إعلان سلطنة عمان عن جولة مفاوضات جديدة بين واشنطن وطهران بشأن الملف النووي الإيراني في مدينة جنيف.وتطالب الولايات المتحدة إيران بوقفونقل اليورانيوم المخصب إلى خارج البلاد، مع التلويح باستخدام القوة العسكرية. في المقابل، تؤكد طهران أن برنامجها النووي مخصص لأغراض سلمية، وتتوعد بالرد على أي هجوم عسكري.