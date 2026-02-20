ترامب: 32 ألف شخص قتلوا في إيران بفترة زمنية قصيرة ومن الأفضل لهم التفاوض على صفقة عادلة

حث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة، طهران على التفاوض بشأن "صفقة عادلة"، مشيرا إلى أن "32 ألف شخص قتلوا في إيران خلال فترة زمنية قصيرة نسبيا".وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض: "كما تعلمون، فإن شعب إيران يختلف كثيرا عن قادة إيران، 32 ألف شخص قتلوا خلال فترة قصيرة نسبيا، وكانوا قبل أسبوعين يعتزمون إعدام 800 شخص شنقا، بعضهم بواسطة رافعة، وكانوا يخططون لشنق 837 شخصا".وأضاف: "من الأفضل لهم أن يتفاوضوا على صفقة عادلة.. لقد أبلغتهم بوضوح أنه إذا تم شنق شخص واحد فقط، حتى شخص واحد، فسيتم ضربهم فورا، لم أكن لأنتظر أسبوعين وأتفاوض، فتراجعوا عن عمليات الإعدام، ولم يعدموا 837 شخصا، ويقال إنهم لم يعدموا أحدا".هذا وصرح المدعي العام في إيران محمد موحدي، في وقت سابق، بأن مزاعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول قيام طهران بإيقاف إعدام 800 من سجناء الاحتجاجات بسبب تدخله، هي مزاعم غير صحيحة مطلقا.في وقت سابق، قال ترامب إنه "يدرس توجيه ضربة عسكرية محدودة للضغط على إيران للتوصل إلى اتفاق"، دون تقديم مزيد من التفاصيل.وتأتي هذه التصريحات في وقت يتصاعد فيه التوتر بين واشنطن وطهران، حيث أعلن ترامب، أنه يخصص مهلة عشرة أيام أو خمسة عشر يوما كحد أقصى، لإبرام اتفاق مع إيران.يذكر أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، قد أكد أن طهران وواشنطن بصدد الانتهاء من مسودة اتفاق نووي خلال الأيام الثلاثة القادمة.