Babnet   Latest update 21:31 Tunis

ترامب: 32 ألف شخص قتلوا في إيران بفترة زمنية قصيرة ومن الأفضل لهم التفاوض على صفقة عادلة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6998c312f1a812.84834406_kgiejplonfqhm.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 20 Février 2026 - 21:23 قراءة: 1 د, 5 ث
      
حث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة، طهران على التفاوض بشأن "صفقة عادلة"، مشيرا إلى أن "32 ألف شخص قتلوا في إيران خلال فترة زمنية قصيرة نسبيا".

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض: "كما تعلمون، فإن شعب إيران يختلف كثيرا عن قادة إيران، 32 ألف شخص قتلوا خلال فترة قصيرة نسبيا، وكانوا قبل أسبوعين يعتزمون إعدام 800 شخص شنقا، بعضهم بواسطة رافعة، وكانوا يخططون لشنق 837 شخصا".


وأضاف: "من الأفضل لهم أن يتفاوضوا على صفقة عادلة.. لقد أبلغتهم بوضوح أنه إذا تم شنق شخص واحد فقط، حتى شخص واحد، فسيتم ضربهم فورا، لم أكن لأنتظر أسبوعين وأتفاوض، فتراجعوا عن عمليات الإعدام، ولم يعدموا 837 شخصا، ويقال إنهم لم يعدموا أحدا".


هذا وصرح المدعي العام في إيران محمد موحدي، في وقت سابق، بأن مزاعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول قيام طهران بإيقاف إعدام 800 من سجناء الاحتجاجات بسبب تدخله، هي مزاعم غير صحيحة مطلقا.

في وقت سابق، قال ترامب إنه "يدرس توجيه ضربة عسكرية محدودة للضغط على إيران للتوصل إلى اتفاق"، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وتأتي هذه التصريحات في وقت يتصاعد فيه التوتر بين واشنطن وطهران، حيث أعلن ترامب، أنه يخصص مهلة عشرة أيام أو خمسة عشر يوما كحد أقصى، لإبرام اتفاق مع إيران.

يذكر أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، قد أكد أن طهران وواشنطن بصدد الانتهاء من مسودة اتفاق نووي خلال الأيام الثلاثة القادمة.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 324010

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 20 فيفري 2026 | 2 رمضان 1447
تزول جمرة الهواء
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:33
18:07
15:37
12:40
07:02
05:35
تزول جمرة الهواء
الرطــوبة:
% 72
Babnet
Babnet17°
14° Babnet
الــرياح:
8.23 كم/س
Babnet
Babnet11°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
17°-11
16°-12
17°-10
21°-8
20°-8
  • Avoirs en devises 25223,5
  • (20/02)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,37801 DT
  • (20/02)
  • 1 $ = 2,87910 DT
  • Solde Compte du Trésor     (19/02)     1286,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (19/02)   27430 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 21:31 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>