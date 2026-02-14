وثائق وزارة العدل الأمريكية: ظهور ستة مسؤولين كبار على الأقل من إدارة ترامب في ملفات جيفري إبستين

أبرز الأسماء الواردة في الملفات



كشفت مراجعة أجرتها شبكةلوثائق حديثة صادرة عن وزارة العدل الأمريكية، يتجاوز عددها، أن ما لا يقل عنفي إدارة الرئيس الأمريكيوردت أسماؤهم ضمن الملفات المرتبطة بالمجرم الجنسي المدانوتفاوتت طبيعة الصلات بين رسالة بريد إلكتروني واحدة واتصالات امتدت لسنوات. كما ورد اسم ترامب نفسه آلاف المرات في الوثائق، دون أن توجه له أي اتهامات جنائية مرتبطة بالقضية، علما أنه سبق أن صرّح بقطع علاقته بإبستين في منتصف العقد الأول من الألفية، نافيا ارتكاب أي مخالفة.وخلال جلسة استماع رقابية في الكونغرس، وجّهت النائبة الديمقراطيةسؤالا إلى المدعية العامةحول ما إذا كان أي من مسؤولي الإدارة الحالية قد خضع لاستجواب بشأن صلاته بإبستين، غير أن الأخيرة لم تقدم إجابة مباشرة. وفي منشور على منصة “تروث سوشيال”، اعتبر ترامب أن الوثائق تثبت “تبرئته بنسبة”.كما أظهرت الملفات أسماء مسؤولين سابقين من إدارات ديمقراطية، من بينهم الرئيس الأسبق، ووزير الخزانة الأسبق، إضافة إلى مستشارة البيت الأبيض السابقة. وأكدت مذكرة مشتركة سابقة بين وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي عدم وجود أدلة على ما يسمى “قائمة العملاء”، وعدم فتح تحقيقات إضافية.– مدير مراكز الرعاية الطبية والخدمات الطبيةأظهرت رسالة بريد إلكتروني من عامدعوة موجهة إلى إبستين لحفل بمناسبة “عيد الحب”. ولم يتضح ما إذا كان إبستين قد حضر المناسبة.– نائب وزير الدفاعورد اسمه في وثائق تجارية بينمرتبطة بشركته “سيربيروس كابيتال مانجمنت”، وبعضها متعلق بـ “دويتشه بنك”. ولم تتضح طبيعة العلاقة بدقة.– وزير الصحة والخدمات الإنسانيةظهر اسمه في سجلات طيران ومراسلات. وأشار إلى رحلة تعود إلى، مؤكدا أنه كان برفقة أسرته ولم تكن له علاقة تتجاوز اللقاءات الاجتماعية.– وزير التجارةأظهرت الرسائل مراسلات فيبشأن زيارة محتملة لجزيرة إبستين. وأقرّ بزيارة قصيرة برفقة عائلته، نافيا وقوع أي سلوك غير لائق.– وزير البحريةورد اسمه في بيان رحلة بطائرة إبستين فيمن لندن إلى نيويورك، دون تفاصيل إضافية حول طبيعة الرحلة.– مرشح لرئاسة الاحتياطي الفيدراليتضمنت الوثائق رسالة من عامتدرج اسمه ضمن قائمة أشخاص بعنوان “سان بارتس – عيد الميلاد 2010”، دون تأكيد بشأن مشاركته الفعلية.ظهرت مراسلات ودية فيتضمنت إشارة إلى حفلات في الجزيرة. ونفى ماسك زيارة الجزيرة أو ركوب الطائرة الخاصة بإبستين.– كبير الاستراتيجيين السابق بالبيت الأبيضأظهرت الرسائل النصية بينتبادلا مكثفا، من بينها عرض للمساعدة في “إعادة بناء صورة” إبستين، دون توجيه اتهامات جنائية بحقه.وأكدت الشبكة أن ورود الأسماء في الوثائق لا يعني بالضرورة تورطا جنائيا، مشيرة إلى أن جهات إنفاذ القانون لم توجه اتهامات إلى أي شخصية سياسية أمريكية كبرى في هذا الملف، وأن جميع المعنيين نفوا ارتكاب أي مخالفات.