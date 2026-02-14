بعد واقعة إذلال مهينة.. مصر تحظر تداول محتوى واقعة صادمة

وأصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة المهندس خالد عبد العزيز قرارا عاجلا يلزم جميع المؤسسات الخاضعة لأحكام القانون رقم 180 لسنة 2018 بتنظيم الصحافة والإعلام، بـمنع تداول أي محتوى مصور متعلق بواقعة إجبار شاب على ارتداء ملابس نسائية "بدلة رقص" وتصويره في الشارع.كما كلف المجلس المواقع الالكترونية والمؤسسات الصحفية والإعلامية بضرورة حذف أي مقاطع أو صور موجودة على منصاتها فورا.وأثارت الواقعة غضبا شعبيا واسعا بعد تداول مقطع فيديو يوم الخميس يظهر مجموعة من الأشخاص في قرية "ميت عاصم" التابعة لمركز بنها بمحافظة القليوبية، يجبرون شابا على ارتداء ملابس نسائية "بدلة رقص"، والجلوس على كرسي في الشارع ويعتدون عليه بالضرب والإهانة أمام تجمع من الأهالي، مع تصويره بهواتف محمولة.وكشفت تحريات وزارة الداخلية أن الواقعة نجمت عن خلافات عائلية، حيث اتهم ذوو فتاة الشاب بإقامة علاقة عاطفية معها مما دفع 9 أشخاص بينهم سيدتان إلى استدراجه والتعدي عليه جسديا، محدثين إصابات وكدمات وسحجات متفرقة.وأعلنت وزارة الداخلية أنه تم ضبط المتهمين جميعا، وأقروا بالفعلة، وأنه جارٍ استكمال الإجراءات القانونية ضدهم بتهم الضرب والإهانة والخطف والإكراه.