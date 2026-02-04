أردوغان يصل مصر ويعقد اجتماعا مغلقا مع السيسي

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، نظيره التركي رجب طيب أردوغان الذي يجري زيارة رسمية إلى القاهرة.وعقب مراسم الاستقبال، عقد الرئيسان اجتماعاً ثنائياً مغلقاً، يليه ترؤس الزعيمين الاجتماع الثاني لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بمشاركة وفدي البلدين.كما يشارك الرئيسان لاحقاً في الجلسة الختامية لمنتدى الأعمال المصري-التركي المنعقد في إطار الزيارة الرسمية، والذي يهدف إلى تعزيز الشراكات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.وكان الرئيس أردوغان قد وصل القاهرة صباح الأربعاء، بعد استكمال لقاءاته الرسمية في المملكة العربية السعودية.