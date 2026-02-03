Babnet   Latest update 19:18 Tunis

الأمير محمد بن سلمان يبحث مع أردوغان تطورات الأحداث في المنطقة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69823b36b55a86.82776447_lqenkoipjhfgm.jpg width=100 align=left border=0>
واس
Publié le Mardi 03 Février 2026 - 19:13
      
استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بالديوان الملكي في قصر اليمامة بالرياض مساء اليوم الثلاثاء، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حيث عقدا جلسة مباحثات رسمية.

وأفادت الوكالة السعودية للأنباء "واس" بأن الأمير محمد بن سلمان رحب بالرئيس أردوغان في المملكة، فيما عبر الأخير عن سعادته بهذه الزيارة ولقائه سمو ولي العهد.


وحسب "واس"، فقد "جرى استعراض آفاق العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وأوجه التعاون والفرص الواعدة لتطويره في مختلف المجالات"، بالإضافة إلى "بحث تطورات الأحداث في المنطقة والعالم والجهود المبذولة تجاهها". وحضر اللقاء من الجانبين عدد من الوزراء والمسؤولين.


وكان الإعلام الرسمي التركي قد نقل في وقت سابق عن هاشم سونغو، رئيس مجلس الأعمال التركي السعودي، أن الهدف الرئيسي للزيارة يتمثل في "التوصل إلى اتفاقيات جديدة، وزيادة حجم التبادل التجاري، وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، وتعميق التعاون بين القطاع الخاص" في كلا البلدين.

يشار إلى أن آخر زيارة لأردوغان إلى المملكة كانت في 18 جويلية 2023، حيث استقبله ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في قصر السلام بجدة، وعقدا جلسة مباحثات رسمية ولقاء ثنائيا.

وشهدت الزيارة حينها توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية بين البلدين، شملت مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة، والخطة التنفيذية للتعاونِ في مجالات القدرات والصناعات الدفاعية والأبحاث والتطوير، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاستثمار المباشر، ومذكرة تفاهم للتعاون في المجال الإعلامي. كما شهدت الزيارة كذلك توقيع عقدين مع شركة بَايكر التركية.

ومن المقرر أن يتوجه أردوغان إلى مصر في 4 فيفري، وذلك عقب إتمام زيارته إلى المملكة.
