ترامب ينشر فيديو استهداف "داعش" في الصومال ويوجه رسالة إلى إلهان عمر

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا النائبة الديمقراطية من أصل صومالي، إلهان عمر، متسائلا بتهكم، عما قدمته لوطنها، بينما كان الجيش الأمريكي يحارب تنظيم "داعش" في الصومال.

ونشر ترامب عبر منصته "تروث سوشيال" مقطع فيديو، يوثق بحسب وصفه لحظة شن القوات الأمريكية غارات دقيقة استهدفت قادة لتنظيم "داعش" الإرهابي متحصنين داخل شبكة من الكهوف في مناطق جبلية بالصومال.



وأرفق الرئيس الأمريكي المقطع بتعليق موجه مباشرة إلى النائبة، متسائلا بتهكم: "هل كانت إلهان عمر هناك لحماية 'وطنها' الفاسد؟"، في إشارة منه إلى الصومال، البلد الذي ولدت فيه عمر قبل هجرتها إلى الولايات المتحدة.

وتعد النائبة الديمقراطية إلهان عمر، التي تُمثل ولاية مينيسوتا، هدفا متكررا لترامب، وتعرضت على مدار السنوات الماضية لسلسلة من الانتقادات من قبل مشرعين جمهوريين ومن وسائل إعلام يمينية، في سياق مرتبط بأصولها كمهاجرة صومالية ومواقفها السياسية.

وفي تصريحات سابقة، دعا ترامب إلى "سجنها أو ترحيلها إلى الصومال"، كما هاجم الصوماليين بشكل عام خلال مؤتمر صحفي العام الماضي، واصفا إياهم توصيفات مهينة، ومشيرا إلى أنهم – على حد قوله – "لم يسهموا بشيء في الولايات المتحدة"، داعيا إلى إعادتهم إلى بلادهم.

وفي تصعيد جديد، طالب ترامب بفتح "تحقيق فوري" مع النائبة عمر، متهما إياها بارتكاب ما وصفه بـ"جرائم مالية وسياسية". وقال في منشور الأسبوع الماضي: "تبلغ ثروة النائبة إلهان عمر أكثر من 30 مليون دولار. ومن الناحية القانونية لا يمكن تكوين هذه الثروة براتب سياسي. يجب التحقيق معها الآن".

وأضاف ترامب في تصريح أثار انتقادات واسعة: "يجب أن تكون في السجن، أو حتى عقوبة أسوأ؛ يجب إعادتها إلى الصومال، التي تُعتبر واحدا من أسوأ البلدان في العالم. وهناك يمكنها المساعدة على جعل الصومال عظيما مرة أخرى".

من جهتها، علقت النائبة عمر على هذه الهجمات، معتبرة أنها غالبا ما تكون مدفوعة بسياق إخباري سلبي يحيط بإدارة ترامب. وقالت في تصريح لمجلة "غارديان": "عندما لا تسير الأمور على ما يرام بالنسبة له.. يبدأ ترامب في إثارة التعصب".

واعتبرت في تصريحات أخرى، أن الرئيس الأمريكي "مهووس بها" كونه يستمر بذكر اسمها في خطاباته.
