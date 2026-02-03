توزر: "بالثقافة ننهض ببلادنا" مشروع يعزز مشاركة الشباب في الأنشطة الثقافية تنفذه جمعية الشباب المبدع بنفطة

تواصل جمعية الشباب المبدع بنفطة تنفيذ جملة من الأنشطة الثقافية والورشات لفائدة شباب مدينة نفطة ضمن مشروعها "بالثقافة ننهض ببلادنا" الذي تنفذه بالشراكة مع جمعية شانتي بدعم من برنامج مغرومين، وهو برنامج يعنى بدعم الشباب "أو يوث" ممول من الاتحاد الأوروبي في إطار اتفاقية شراكة مع الحكومة التونسية.وأعطت الجمعية يوم الأحد مفتتح شهر فيفري الجاري إشارة انطلاق المشروع من خلال يوم تحسيسي بأهمية الثقافة في الجهة تضمن عروضا للموروث المادي واللامادي بنفطة، بحسب علي بوعون رئيس الجمعية ومنسق المشروع، الذي بين في تصريح ل"وات" أن أهداف المشروع تعمل على تعزيز ادماج الشباب التونسي وتشريكهم في الحياة العامة من خلال الابداع والثقافة والرياضة ونبذ كل أشكل الاقصاء عبر أنشطة موجهة تعمل على دعم قدرات الشباب للمشاركة الفعالة في الأنشطة الثقافية وذلك على امتداد سنة كاملة من الأنشطة.وتوجه أنشطة المشروع إلى فئة واسعة من الشباب تتراوح أعمارهم من 13 إلى 35 سنة يقع تنفيذها بشكل خاص للمهددين بالسلوكيات المحفوفة بالمخاطر على غرار العنف والانقطاع المبكر عن الدراسة، وفق المصدر نفسه، بغاية الوصول إلى نتائج ملموسة تتمثل في خلق شباب مبدع وإيجاد بيئة ملائمة لتطوير الشباب ثقافيا واجتماعيا.وأوضح أن الأنشطة المقترحة تتضمن برامج تحسيسية تنفذ بالشراكة مع مؤسسات الشباب في الجهة بهدف زيادة الوعي بدور الثقافة والرياضة كعامل محفز للشباب للانخراط في الحياة العامة ونبذ السلوكيات الخطرة فضلا عن تنظيم مسابقات ثقافية في صناعة المحتوى والفن التشكيلي تكون مفتوحة لشباب مدينة نفطة حيث تخصص مسابقة صناعة المحتوى لموضوع الموروث الثقافي بنفطة المادي واللامادي والتعريف بالمنتجات الفلاحية.وفي السياق ذاته، تمت برمجة دورات تكوينية في مجالات ثقافية وفنية ودروات تكوين في تقنيات التصوير الفوتوغرافي وأخرى في مجال النسيج التقليدي وبعض الحرف اليدوية لدورها في حفظ الذاكرة والهوية، فضلا عن جولات تثقيفية لكل من أفران صنع الآجر التقليدي ولبعض العالم التاريخية والواحة القديمة للتعرف على خصوصياتها وكذلك رحلات استكشافية لعنق الجمل والواحات الجبلية علاوة على ورشات حية في عدة اختصاصات حرفية.وتمثل هذه الأنشطة وفق رئيس جمعية الشباب المبدع بنفطة، تحضيرا لإقامة مهرجان تراث نفطة في دورته الرابعة الذي تنظمه الجمعية بمناسبة شهر التراث ويشكل جزءا من مشروعها الثقافي "بالثقافة ننهض ببلادنا" ويتضمن ندوات فكرية تهتم بالموروث الثقافي والحضاري ومعارض للصناعات التقليدية والفنون وعروض فلكلورية متنوعة وأمسيات شعرية.