ترامب: أسطولنا المتجه نحو إيران أكبر من ذلك الذي أرسل إلى فنزويلا

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/697a02f117a694.66759712_oqjmfhpkneigl.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 28 Janvier 2026 - 13:24
      
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء، إن الأسطول الأمريكي المتجه نحو إيران الآن، هو أكبر من ذلك الذي أرسل إلى فنزويلا.

وقال ترامب إن أسطولا ضخما يتجه نحو إيران ويتحرك بسرعة، معربا عن أمله في أن تجلس إيران إلى طاولة المفاوضات، وأن تتفاوض على اتفاق عادل ومنصف.


وأضاف ترامب أن "الهجوم القادم على إيران سيكون أسوأ بكثير.. فلا تسمحوا بتكرار ذلك".


يأتي ذلك، بينما قال ترامب في خطاب أمام سكان ولاية آيوا بوقت سابق "هناك أسطول رائع آخر يتجه الآن بشكل سريع نحو إيران، لذا سنرى ما سيحدث. آمل أن يوافقوا على صفقة".

وكان ترامب هدد بإن الولايات المتحدة ستقوم بـ"محو إيران من على وجه الأرض" في حال تعرضت حياته لأي تهديد، في تصعيد غير مسبوق في لهجته تجاه طهران.

وذكر موقع "أكسيوس" أن مسؤولين في الإدارة الأمريكية سيعرضون مقترحات جديدة على الرئيس دونالد ترامب هذا الأسبوع في حال قرر استخدام القوة العسكرية ضد إيران.

ويضيف الموقع أن "مسؤولين في البيت الأبيض يقولون إن احتمال شن الضربات لا يزال قيد الدراسة، على الرغم من أنه تم قمع الاحتجاجات في إيران إلى حد كبير"، وأشارت مصادر الموقع إلى أن ترامب لم يتخذ قرارا نهائيا بعد بشأن إمكانية توجيه ضربات ضد إيران.

وأشار الموقع إلى أنه من المرجح أن يجري ترامب مزيدا من المشاورات هذا الأسبوع، وسيتم عرض خيارات إضافية عليه لاستخدام القوة العسكرية.
