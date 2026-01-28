أكّد وزير النقل، رشيد عامر، العمل على تعزيز الربط الجوّي الدولي من وإلى المطارات التونسية بهدف جعل تونس منصّة إقليمية ونقطة ترابط بمنطقة البحر الأبيض المتوسط.وأضاف، خلال ورشة العمل "أيام الطيران"، التّ انطلقت أشغالها، الإربعاء، ببادرة من وزارة النقل بالتعاون مع سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس، سعي تونس "لإبرام اتفاقيات ثنائية وتشجيع شركات النقل الجوي على الدخول في تحالفات تجارية وتسويقية خاصة مع الدول الصديقة".وقال "نعمل حاليا على وضع استراتيجية وطنية شاملة للارتقاء بمنظومة الطيران المدني على الصعيد التشريعي، والتنظيمي وعلى مستوى تطوير البنية التحتية للمطارات التونسيّة وفق المعايير الدولية".وأشار الى ان تونس تولي أهمية كبرى لتعزيز التعاون الدولي مع الدول الصديقة، ولاسيما الولايات المتحدة الأمريكية، ودفع الاستثمار في مجال الطيران المدني من خلال انفتاحها على الخبرات والتجارب الرائدة في هذا المجال على المستوى العالمي". كما تسعى تونسن بحسب وزير النقل، "الى التشجيع على إرساء شراكات مثمرة بين الفاعلين التونسيين ونظرائهم على المستوى الدولي والاستفادة من الكفاءات في مجال الطيران المدني".واعتبر أن القطاع يمثل رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية المستدامة فضلا عن مساهمته في تحقيق الاندماج في المحيط الاقتصادي العالمي والإقليمي وتعزيز العلاقات الاقتصادية والثقافية بين الدول والمساهمة في تحسين مناخ الاستثمار. وبالتالي فإن تطويره يمثل أولوية استراتيجية لتونس.وابرز أنّ النقاش في اطار هذه الورشة، التّي كانت أشغالها مغلقة، سيتمحور، أساسا، حول مفهومي "الامن والسلامة".بدوره اكد سفير الولايات المتحدة بتونس، بيل بزي، حرص بلاده على التعاون مع تونس في مجال الطيران المدني. واشار بزي الى ان الوفد الامريكي المشارك في هذه الورشة يضم خبراء من كبرى الشركات الامريكية المختصة في المجال.وأكّد أهميّة "المطار كواجهة اولى لاي بلد اذ ان الانطباع الاول حول اي بلد يبدا من المطار لذلك نحرص على ان يكون هذا الانطباع جيدا ".وأشار إلى أن بلاده "تضع ماتمتلكه من تكنولوجيا على ذمة تونس" مشيرا الى ان "الشركات الامريكية تمتلك افضل العروض في مجال الطيران المدني".ويضم برنامج الورشة، التي تتواصل يومي 28 و29 جانفي 2026، حلقات نقاش حول "تجربة المسافرين في المطارات: حلول الطيران المتصلة وتجربة المسافرين في المطارات" و "تجربة المناطق الأرضية والمناطق الجوية: عرض حول معدات وتقنيات المناطق الأرضية والمناطق الجوية" و"اعتبارات الفحص الأمني: الفوائد طويلة الأمد لتقنيات أجهزة الفحص الأمريكية".