كاتب الدّولة لدى وزير الشّؤون الخارجيّة يلتقي المدير الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للطفولة

التقى كاتب الدّولة لدى وزير الشّؤون الخارجيّة والهجرة والتّونسيين بالخارج محمد بن عياد، اليوم الاربعاء، بمقرّ الوزارة، المدير الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) لمنطقة الشّرق الأوسط وشمال إفريقيا ادوارد بيجبيدر الذي يؤدّي زيارة عمل إلى تونس، وذلك في إطار توطيد علاقات التّعاون بين تونس والمنظّمة.ومثّل هذا اللّقاء، وفق بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية، فرصةً لتقييم البرامج المشتركة الحالية بين تونس ومنظمة اليونيسف ولتبادل الرؤى حول سبل تطوير التعاون القائم والتباحث بشأن مجالات الشراكة ذات الأولوية في دعم السياسات الوطنية الموجّهة للطفولة، حيث تمّ التأكيد على أهمية مواصلة التنسيق في إطار العمل متعدّد الأطراف، بما ينسجم مع التزامات تونس الدولية ودورها داخل منظومة الأمم المتحدة.وفي هذا الجانب نوّه كاتب الدولة محمّد بن عيّاد بمستوى الشراكة المتقدمة التي تجمع تونس بمنظمة اليونيسف، معتبرًا إياها شراكة استراتيجية قائمة على دعم فعلي للسياسات الوطنية الموجهة للطفولة، عبر برامج متعددة تشمل الدعم الفني والتكوين وبناء القُدُرات.وأكّد أن هذا التعاون يعكس التزامًا مشتركًا بحماية حقوق الطفل وتعزيز فرصه في التعليم والتنمية، مشدّدا على أن تونس، التي جعلت من التعليم منذ الاستقلال ركيزة لبناء الدولة الوطنية، تواصل اليوم هذا الخيار من خلال منظومة تربوية واجتماعية متكاملة.من جهته، ثمّن المدير الإقليمي عمق العلاقات التاريخية التي تربط تونس بالمنظمة، مشيدا بنتائج مبادرة بلادنا وضع سنة 2025 تحت شعار تعزيز العمل متعدد الأطراف، وبالالتزام المتواصل بمبادئ التعاون الدولي والدعم الثابت لمنظومة الأمم المتحدة.كما جدّد استعداد منظمة اليونيسف لمواصلة مرافقة تونس في تنفيذ برامجها ومشاريعها الوطنية وتعزيز الشّراكات القائمة، مقدّمًا عرضًا لأبرز المشاريع الجاري تنفيذها.