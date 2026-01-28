Babnet   Latest update 17:32 Tunis

كاتب الدّولة لدى وزير الشّؤون الخارجيّة يلتقي المدير الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للطفولة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/697a2f6d543fd5.13077072_hmojileqpnfgk.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 28 Janvier 2026 - 16:45 قراءة: 1 د, 12 ث
      
التقى كاتب الدّولة لدى وزير الشّؤون الخارجيّة والهجرة والتّونسيين بالخارج محمد بن عياد، اليوم الاربعاء، بمقرّ الوزارة، المدير الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) لمنطقة الشّرق الأوسط وشمال إفريقيا ادوارد بيجبيدر الذي يؤدّي زيارة عمل إلى تونس، وذلك في إطار توطيد علاقات التّعاون بين تونس والمنظّمة.

ومثّل هذا اللّقاء، وفق بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية، فرصةً لتقييم البرامج المشتركة الحالية بين تونس ومنظمة اليونيسف ولتبادل الرؤى حول سبل تطوير التعاون القائم والتباحث بشأن مجالات الشراكة ذات الأولوية في دعم السياسات الوطنية الموجّهة للطفولة، حيث تمّ التأكيد على أهمية مواصلة التنسيق في إطار العمل متعدّد الأطراف، بما ينسجم مع التزامات تونس الدولية ودورها داخل منظومة الأمم المتحدة.


وفي هذا الجانب نوّه كاتب الدولة محمّد بن عيّاد بمستوى الشراكة المتقدمة التي تجمع تونس بمنظمة اليونيسف، معتبرًا إياها شراكة استراتيجية قائمة على دعم فعلي للسياسات الوطنية الموجهة للطفولة، عبر برامج متعددة تشمل الدعم الفني والتكوين وبناء القُدُرات.


وأكّد أن هذا التعاون يعكس التزامًا مشتركًا بحماية حقوق الطفل وتعزيز فرصه في التعليم والتنمية، مشدّدا على أن تونس، التي جعلت من التعليم منذ الاستقلال ركيزة لبناء الدولة الوطنية، تواصل اليوم هذا الخيار من خلال منظومة تربوية واجتماعية متكاملة.

من جهته، ثمّن المدير الإقليمي عمق العلاقات التاريخية التي تربط تونس بالمنظمة، مشيدا بنتائج مبادرة بلادنا وضع سنة 2025 تحت شعار تعزيز العمل متعدد الأطراف، وبالالتزام المتواصل بمبادئ التعاون الدولي والدعم الثابت لمنظومة الأمم المتحدة.

كما جدّد استعداد منظمة اليونيسف لمواصلة مرافقة تونس في تنفيذ برامجها ومشاريعها الوطنية وتعزيز الشّراكات القائمة، مقدّمًا عرضًا لأبرز المشاريع الجاري تنفيذها.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 322728

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 28 جانفي 2026 | 9 شعبان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:11
17:42
15:18
12:39
07:25
05:56
الرطــوبة:
% 63
Babnet
Babnet18°
16° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet13°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
18°-13
16°-12
17°-11
15°-8
15°-10
  • Avoirs en devises 25017,1
  • (27/01)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,37720 DT
  • (27/01)
  • 1 $ = 2,85870 DT
  • Solde Compte du Trésor     (27/01)     1845,6 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (27/01)   27144 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :

مقالات رأي >>