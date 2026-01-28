سويسرا: مالكا حانة يحمّلان نادلة متوفاة مسؤولية حريق أودى بحياة 40 شخصًا

اتهامات بالإهمال وتحميل الضحية المسؤولية



رواية مغايرة من العائلة والشهود



إقرار بنقائص في السلامة



عقوبات محتملة



حمّل مالكا حانة في سويسرا مسؤولية الحريق المأساوي الذي اندلع ليلة رأس السنة وأسفر عن وفاة، لنادلة لقيت حتفها في الحادث ذاته، بعد أن شوهدت وهي تحمل زجاجتي شمبانيا مزوّدتين بشموع نارية خلال الحفل.ومثل كلّ منوزوجتهأمام المحكمة على خلفية الحريق الذي اندلع في ناديبمدينة، حيث أكدا للادعاء العام أن المسؤولية لا تعود إليهما.ووجّه الزوجان، المتهمان بجرائم، أصابع الاتهام إلى النادلة، البالغة من العمر 24 عامًا، معتبرين أنها السبب المباشر في اندلاع الحريق.وقال جاك موريتي إن بانين صعدت على أكتاف أحد زملائها وهي ترتدي خوذة سوداء وتحمل زجاجتي شمبانيا مزودتين بشموع نارية، مضيفًا: «لم أمنعها من ذلك ولم أقدّم لها تعليمات السلامة. لم ندرك حجم الخطر، وكانت مستمتعة بما تقوم به».من جهتها، صرّحت جيسيكا موريتي بأن النادلة «كانت تحب تقديم الزجاجات وتقوم بذلك بإرادتها»، مؤكدة أنها «لو شعرت بأي خطر لمنعتها فورًا»، ومشددة على أنه خلال سنوات إدارة النادي «لم يكن يُنظر إلى هذه الممارسات على أنها تهديد».في المقابل، كشفت عائلة بانين أن ابنتهم، بل تم استدعاؤها من مطعم يملكه الزوجان للعمل في النادي. وأوضحت العائلة أن إدارة النادي طلبت منها البقاء في الطابق الأرضي لاستقبال الضيوف وإرشادهم إلى الطاولات، مع حد أدنى للاستهلاك.وأضافت العائلة أن ابنتهم اشتكت مننتيجة ساعات العمل الطويلة دون فترات راحة، مشيرة إلى أن جيسيكا موريتي طلبت منها، خلال الحفل، «إشعال الأجواء» من خلال ارتداء الخوذة والمشاركة في العرض.كما نفى شهود عيان من الناجين، إلى جانب عائلة النادلة، الاتهامات الموجّهة إلى بانين، مؤكدين أنوخلال جلسات المحاكمة، أقر جاك موريتي بوجود، موضحًا أنه لم يتم تنظيم تدريبات رسمية للموظفين، رغم إعلامهم بالإجراءات العامة عند تعريفهم بالمكان.وعند مواجهته بإفادات تفيد بأن بعض العاملين لم يكونوا على دراية بمواقع طفايات الحريق، قال: «قد يكون ذلك صحيحًا… ربما نسيت إبلاغهم».ويواجه الزوجان تهمًا ثقيلة تتعلق بالإهمال الذي أدّى إلى وفاة 40 شخصًا وإصابة أكثر من 100 آخرين بحروق خطيرة، مع. وقد تصل العقوبة، في صورة الإدانة، إلى