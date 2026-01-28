Babnet   Latest update 11:17 Tunis

سويسرا: مالكا حانة يحمّلان نادلة متوفاة مسؤولية حريق أودى بحياة 40 شخصًا

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6979d56637eae3.09008768_qejlgoimknhfp.jpg width=100 align=left border=0>
مالكا الحانة جاك موريتي وزوجته جيسيكا موريتي
حمّل مالكا حانة في سويسرا مسؤولية الحريق المأساوي الذي اندلع ليلة رأس السنة وأسفر عن وفاة 40 شخصًا، لنادلة لقيت حتفها في الحادث ذاته، بعد أن شوهدت وهي تحمل زجاجتي شمبانيا مزوّدتين بشموع نارية خلال الحفل.

ومثل كلّ من جاك موريتي وزوجته جيسيكا موريتي أمام المحكمة على خلفية الحريق الذي اندلع في نادي Le Constellation بمدينة كرنس-مونتانا، حيث أكدا للادعاء العام أن المسؤولية لا تعود إليهما.


اتهامات بالإهمال وتحميل الضحية المسؤولية

ووجّه الزوجان، المتهمان بجرائم القتل والإصابات والحرق عن غير قصد نتيجة الإهمال، أصابع الاتهام إلى النادلة سيان بانين، البالغة من العمر 24 عامًا، معتبرين أنها السبب المباشر في اندلاع الحريق.


وقال جاك موريتي إن بانين صعدت على أكتاف أحد زملائها وهي ترتدي خوذة سوداء وتحمل زجاجتي شمبانيا مزودتين بشموع نارية، مضيفًا: «لم أمنعها من ذلك ولم أقدّم لها تعليمات السلامة. لم ندرك حجم الخطر، وكانت مستمتعة بما تقوم به».

من جهتها، صرّحت جيسيكا موريتي بأن النادلة «كانت تحب تقديم الزجاجات وتقوم بذلك بإرادتها»، مؤكدة أنها «لو شعرت بأي خطر لمنعتها فورًا»، ومشددة على أنه خلال سنوات إدارة النادي «لم يكن يُنظر إلى هذه الممارسات على أنها تهديد».

رواية مغايرة من العائلة والشهود

في المقابل، كشفت عائلة بانين أن ابنتهم لم تكن مبرمجة للعمل تلك الليلة، بل تم استدعاؤها من مطعم يملكه الزوجان للعمل في النادي. وأوضحت العائلة أن إدارة النادي طلبت منها البقاء في الطابق الأرضي لاستقبال الضيوف وإرشادهم إلى الطاولات، مع حد أدنى للاستهلاك.

وأضافت العائلة أن ابنتهم اشتكت من الإرهاق الجسدي والنفسي نتيجة ساعات العمل الطويلة دون فترات راحة، مشيرة إلى أن جيسيكا موريتي طلبت منها، خلال الحفل، «إشعال الأجواء» من خلال ارتداء الخوذة والمشاركة في العرض.

كما نفى شهود عيان من الناجين، إلى جانب عائلة النادلة، الاتهامات الموجّهة إلى بانين، مؤكدين أن جيسيكا موريتي هي من وجّهها للقيام بالعرض باستخدام الزجاجات والخوذة.

إقرار بنقائص في السلامة

وخلال جلسات المحاكمة، أقر جاك موريتي بوجود نقائص في إجراءات السلامة من الحرائق، موضحًا أنه لم يتم تنظيم تدريبات رسمية للموظفين، رغم إعلامهم بالإجراءات العامة عند تعريفهم بالمكان.

وعند مواجهته بإفادات تفيد بأن بعض العاملين لم يكونوا على دراية بمواقع طفايات الحريق، قال: «قد يكون ذلك صحيحًا… ربما نسيت إبلاغهم».

عقوبات محتملة

ويواجه الزوجان تهمًا ثقيلة تتعلق بالإهمال الذي أدّى إلى وفاة 40 شخصًا وإصابة أكثر من 100 آخرين بحروق خطيرة، مع نفيهما الكامل للمسؤولية الجنائية والمدنية. وقد تصل العقوبة، في صورة الإدانة، إلى 20 سنة سجنًا.
