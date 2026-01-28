ترامب يحذّر من «عواقب خطيرة» في حال خسارة الجمهوريين انتخابات التجديد النصفي

وكالات -

حذّر الرئيس الأمريكيمن ما وصفه بـقد تترتّب عن خسارة الحزب الجمهوري انتخابات التجديد النصفي، وذلك في سياق يتّسم بتوتّرات أمنية في مدينةوتصاعد قلق الناخبين بشأن الأوضاع الاقتصادية.وخلال تجمع انتخابي في ولاية، إحدى المحطات الأولى للحملات التمهيدية للانتخابات الرئاسية، شدّد ترامب على ضرورة فوز الجمهوريين بكلّ منفي انتخابات نوفمبر المقبل، رغم التراجع المسجّل في شعبيته.وقال ترامب، الذي يقضي ولايته الرئاسية الثانية:«أنا هنا لأنني أحب أيوا، ولكنني هنا أيضًا لبدء الحملة من أجل الفوز في انتخابات منتصف الولاية. علينا الفوز».وأضاف: «إذا خسرنا، ستفقدون العديد من الأمور التي نتحدّث عنها، من أصول وتخفيضات ضريبية، وسيؤدي ذلك إلى عواقب سيئة جدًا».وطغت التطورات الأمنية في ولايةالمجاورة على الخطاب الانتخابي، بعد وفاة شخصين خلال حملة أمنية متعلّقة بالهجرة غير النظامية هذا الشهر.وكان ترامب قد صرّح في وقت سابق بأنّه سيسعى إلى «تخفيف حدّة التوتّر قليلًا» عقب قيام عملاء اتحاديين بإطلاق النار على الممرّض(37 عامًا) في مينيابوليس خلال عطلة نهاية الأسبوع، غير أنّه لم يتوسّع في تناول هذه الحادثة خلال خطابه في أيوا.وأعلن البيت الأبيض أنّ الرئيس سيُكثّفقبل انتخابات التجديد النصفي، وهي استحقاقات غالبًا ما تشهد تراجعًا في دعم الناخبين للرؤساء القائمين.ويركّز فريق حملة ترامب بشكل لافت على، في ظلّ نتائج استطلاعات رأي تُظهر ارتفاع منسوب الغضب الشعبي بشأنوالقدرة الشرائية، بعد مرور عام على عودته إلى السلطة.وفي خطابه، جدّد ترامب، البالغ من العمر، حديثه عن ما أسماه، معتبرًا أنّ أسعار عدد من السلع بدأت في التراجع.وفي المقابل، أقرّ بصعوبة إقناع الناخبين في انتخابات نوفمبر، قائلًا إنّ التجارب السابقة أظهرت أنّ «أي حدث طارئ قد يغيّر توجّهات الناخبين، بغضّ النظر عن أداء الرئيس».وانتقد ترامب الاستطلاعات التي وصفها بغير العادلة، رغم أنّ عدّة دراسات تشير إلى تراجع شعبيته. وأظهر استطلاع حديث أنّ نسبة الموافقة على أدائه لم تتجاوزوأمام حشد من أنصاره في أيوا، عاد ترامب إلى إثارة الجدل حول، رغم الحظر الدستوري، قائلًا: «هل يجب أن نفعلها للمرة الرابعة؟»، في إشارة إلى فوزه في انتخابات 2016 و2024، ومزاعمه غير المثبتة بالفوز في انتخابات 2020.وشهد التجمّع توقّف الخطاببسبب احتجاجات، وصف المشاركين فيها بأنّهم «مختلّون» و«متمرّدون مأجورون».