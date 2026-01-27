وكالات -

وتم التوصل للاتفاقية بعد مفاوضات استمرت لنحو عقدين. ويطلق الجانبان عليها "أم الاتفاقيات".وقال مودي إن الاتفاقية سوف تحمل فرصا ضخمة لشعبي الهند وأوروبا. وتمثل الاتفاقية 25% من إجمالي الناتج المحلي العالمي وثلث التجارة العالمية.وتخص الاتفاقية نحو ملياري شخص، وتعد من أكبر الاتفاقيات الثنائية في مجال التجارة.وتأتي الاتفاقية في الوقت الذي تستهدف فيه واشنطن كل من الهند والاتحاد الأوروبي برسوم كبيرة على الواردات.